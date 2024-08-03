США экстренно отправляют истребители и военные корабли на Ближний Восток

На фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке Минобороны США приняло первое официальное решение. Пентагон приказал направить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.

Пентагон активно готовится к нападению Ирана на Израиль

Как удалось узнать американской разведке, официальный Тегеран намерен отомстить за ликвидацию Израилем высокопоставленного главаря ХАМАСа.

С заявлением на этот счет уже выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Он напомнил о том, как Верховный лидер Ирана "громко и четко" заявил, что планирует отомстить за убийство лидера ХАМАС в Тегеране.

Они хотят совершить еще одну атаку на Израиль. Мы не можем просто предположить, что мы также можем стать жертвами такой атаки, поэтому мы должны убедиться, что у нас есть соответствующие ресурсы и возможности в регионе. Джон Кирби Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США

Глава Пентагона уже принял срочное решение

2 августа глава Минобороны США Ллойд Остин приказал ударной группе эсминца "Авраам Линкольн" заменить ударную группу эсминца "Теодор Рузвельт", которая сейчас действует в Оманском заливе.

Эту информацию подтвердила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Более того, сообщется, на Ближний Восток и в Средиземное море Штаты направят эсминцы и крейсеры, способные противостоять баллистическим ракетам.

Пока в Пентагоне не уточнили, какие именно военные корабли были отправлены, но два американских эсминца в восточной части Средиземного моря участвовали в перехвате шквала ударов, нанесенных Ираном по Израилю в апреле.

Как утверждает Сингх, Остин также приказал развернуть в регионе эскадрилью истребителей.