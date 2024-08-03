США экстренно отправляют истребители и военные корабли на Ближний Восток

На фоне стремительного обострения ситуации на Ближнем Востоке Минобороны США приняло первое официальное решение. Пентагон приказал направить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.
Главные тезисы
- Иран планирует отомстить за ликвидацию высокопоставленного главаря ХАМАС в Тегеране, готовя еще одну атаку на Израиль.
- Глава Пентагона Ллойд Остин принял срочное решение о направлении новой ударной группы и истребителей в регион.
- На Ближний Восток и Средиземное море Штаты также направят эсминцы и крейсеры, способные противостоять баллистическим ракетам.
Пентагон активно готовится к нападению Ирана на Израиль
Как удалось узнать американской разведке, официальный Тегеран намерен отомстить за ликвидацию Израилем высокопоставленного главаря ХАМАСа.
С заявлением на этот счет уже выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Он напомнил о том, как Верховный лидер Ирана "громко и четко" заявил, что планирует отомстить за убийство лидера ХАМАС в Тегеране.
Глава Пентагона уже принял срочное решение
2 августа глава Минобороны США Ллойд Остин приказал ударной группе эсминца "Авраам Линкольн" заменить ударную группу эсминца "Теодор Рузвельт", которая сейчас действует в Оманском заливе.
Эту информацию подтвердила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
Более того, сообщется, на Ближний Восток и в Средиземное море Штаты направят эсминцы и крейсеры, способные противостоять баллистическим ракетам.
Пока в Пентагоне не уточнили, какие именно военные корабли были отправлены, но два американских эсминца в восточной части Средиземного моря участвовали в перехвате шквала ударов, нанесенных Ираном по Израилю в апреле.
Как утверждает Сингх, Остин также приказал развернуть в регионе эскадрилью истребителей.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-