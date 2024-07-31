Новый президент Ирана Пезешкиан принял присягу под возгласы "Смерть Америке и Израилю"

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу после победы на выборах в начале этого месяца. В частности, он пообещал улучшить связи с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны.

Масуд Пезешкиан принял присягу

Мы будем стремиться к конструктивному и эффективному взаимодействию с миром, основанному на достоинстве, мудрости и целесообразности, — заявил Пезешкиан на заседании парламента. Поделиться

Под скандирование "Смерть Америке" и "Смерть Израиля" новый президент Ирана также заявил, что "поставляющие оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности".

На церемонии присутствовали лидеры палестинских союзников Ирана — ХАМАСа и Исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном йеменского движения Хути и ливанской Хезболлы.

Ожидается, что Пезешкиан объявит состав своего кабинета в течение двух недель. Он заменит на этом посту Ибрагима Раиси, погибшего в мае в авиакатастрофе.

Что известно о смерти президента Ирана Раисе

19 мая предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Его вертолет упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.

Власти Ирана исключили диверсию во время авиатрощи. Вместе с ним летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли.