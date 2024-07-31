Новый президент Ирана Пезешкиан принял присягу под возгласы "Смерть Америке и Израилю"

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу после победы на выборах в начале этого месяца. В частности, он пообещал улучшить связи с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны.
Главные тезисы
- На церемонии присутствовали лидеры иранских союзников, такие как ХАМАС, Исламский джихад, Хути и Хезболла.
- Новый президент заявил о невозможности учить мусульман гуманности поставляющим оружие, которое убивает детей, под скандирование “Смерть Америке” и “Смерть Израилю”.
- Планируется, что Масуд Пезешкиан объявит состав своего кабинета в течение двух недель, сменяя на посту погибшего президента Ибрагима Раиси.
- После гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в мае, новый президент набрал более 50% голосов на выборах, обещая стремиться к конструктивному взаимодействию с мировым сообществом.
Масуд Пезешкиан принял присягу
Под скандирование "Смерть Америке" и "Смерть Израиля" новый президент Ирана также заявил, что "поставляющие оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности".
На церемонии присутствовали лидеры палестинских союзников Ирана — ХАМАСа и Исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном йеменского движения Хути и ливанской Хезболлы.
Ожидается, что Пезешкиан объявит состав своего кабинета в течение двух недель. Он заменит на этом посту Ибрагима Раиси, погибшего в мае в авиакатастрофе.
Что известно о смерти президента Ирана Раисе
19 мая предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Его вертолет упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.
Власти Ирана исключили диверсию во время авиатрощи. Вместе с ним летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли.
Уже 6 июля во втором туре президентских выборов Пезешкиан набрал 53,3%, а соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%. Новоизбранный президент представляет реформистов и хочет дружить с США.
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