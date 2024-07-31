Новый президент Ирана Пезешкиан принял присягу под возгласы "Смерть Америке и Израилю"
Категория
Мир
Дата публикации

Новый президент Ирана Пезешкиан принял присягу под возгласы "Смерть Америке и Израилю"

Новый президент Ирана Пезешкиан принял присягу под возгласы "Смерть Америке и Израилю"
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Источник:  Reuters

Новый президент Ирана Масуд Пезешкиан принял присягу после победы на выборах в начале этого месяца. В частности, он пообещал улучшить связи с миром и ослабить ограничение социальных свобод внутри страны.

Главные тезисы

 

  • На церемонии присутствовали лидеры иранских союзников, такие как ХАМАС, Исламский джихад, Хути и Хезболла.
  • Новый президент заявил о невозможности учить мусульман гуманности поставляющим оружие, которое убивает детей, под скандирование “Смерть Америке” и “Смерть Израилю”.
  • Планируется, что Масуд Пезешкиан объявит состав своего кабинета в течение двух недель, сменяя на посту погибшего президента Ибрагима Раиси.
  • После гибели Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в мае, новый президент набрал более 50% голосов на выборах, обещая стремиться к конструктивному взаимодействию с мировым сообществом.

Масуд Пезешкиан принял присягу

Мы будем стремиться к конструктивному и эффективному взаимодействию с миром, основанному на достоинстве, мудрости и целесообразности, — заявил Пезешкиан на заседании парламента.

Под скандирование "Смерть Америке" и "Смерть Израиля" новый президент Ирана также заявил, что "поставляющие оружие, которое убивает детей, не могут учить мусульман гуманности".

На церемонии присутствовали лидеры палестинских союзников Ирана — ХАМАСа и Исламского джихада, а также высокопоставленные представители поддерживаемого Тегераном йеменского движения Хути и ливанской Хезболлы.

Ожидается, что Пезешкиан объявит состав своего кабинета в течение двух недель. Он заменит на этом посту Ибрагима Раиси, погибшего в мае в авиакатастрофе.

Что известно о смерти президента Ирана Раисе

19 мая предыдущий президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате авиакатастрофы. Его вертолет упал в горном лесу недалеко от границы с Азербайджаном.

Власти Ирана исключили диверсию во время авиатрощи. Вместе с ним летели глава МИД и ряд государственных деятелей исламской республики. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна погибли.

Уже 6 июля во втором туре президентских выборов Пезешкиан набрал 53,3%, а соперник — консерватор Саид Джалили получил 44,3%. Новоизбранный президент представляет реформистов и хочет дружить с США.

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