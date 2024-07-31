Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу під вигуки "Смерть Америці та Ізраїлю"
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Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу під вигуки "Смерть Америці та Ізраїлю"

Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу під вигуки "Смерть Америці та Ізраїлю"
Джерело:  Reuters

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу після перемоги на виборах на початку цього місяця. Зокрема він пообіцяв поліпшити зв'язки зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни.

Головні тези:

 

  • На церемонії присяги присутні були лідери палестинських союзників Ірану та високопоставлені представники інших рухів, що підтримують Тегеран.
  • Ібрагім Раїсі, попередній президент Ірану, загинув унаслідок авіакатастрофи у травні, в результаті чого на посаду прийшов новообраний президент Масуд Пезешкіан.
  • Масуд Пезешкіан вибори виграв у другому турі, представляючи реформістське крило та виражаючи бажання покращити відносини зі Сполученими Штатами.
  • Очікується, що новий президент Ірану Масуд Пезешкіан оголосить склад свого кабінету протягом двох тижнів, наполегливо ставлячися до завдань покращення ситуації в країні.

 Масуд Пезешкіан склав присягу

Ми будемо прагнути до конструктивної та ефективної взаємодії зі світом, заснованої на гідності, мудрості і доцільності, — заявив Пезешкіан на засіданні парламенту.

Під скандування “Смерть Америці” і “Смерть Ізраїлю” новий президент Ірану також заявив, що “ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть вчити мусульман гуманності”.

На церемонії були присутні лідери палестинських союзників Ірану — ХАМАСу та “Ісламського джихаду”, а також високопоставлені представники підтримуваного Тегераном єменського руху “Хуті” і ліванської “Хезболли”.

Очікується, що Пезешкіан оголосить склад свого кабінету протягом двох тижнів. Він замінить на цій посаді Ібрагіма Раїсі, який загинув у травні в авіакатастрофі.

Що відомо про смерть президента Ірану Раїсі

19 травня попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув унаслідок авіакатастрофи. Його гелікоптер впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном.

Влада Ірану виключила диверсію під час авіатрощі. Разом з ним летіли глава МЗС та низка державних діячів ісламської республіки. Усі пасажири та члени екіпажу повітряного судна загинули.

Вже 6 липня у другому турі президентських виборів Пезешкіан набрав 53,3%, а його суперник — консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%. Новообраний президент представляє реформістів і хоче дружити зі США.

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