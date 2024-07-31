Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу під вигуки "Смерть Америці та Ізраїлю"

Новий президент Ірану Масуд Пезешкіан склав присягу після перемоги на виборах на початку цього місяця. Зокрема він пообіцяв поліпшити зв'язки зі світом і послабити обмеження соціальних свобод всередині країни.
Головні тези:
- На церемонії присяги присутні були лідери палестинських союзників Ірану та високопоставлені представники інших рухів, що підтримують Тегеран.
- Ібрагім Раїсі, попередній президент Ірану, загинув унаслідок авіакатастрофи у травні, в результаті чого на посаду прийшов новообраний президент Масуд Пезешкіан.
- Масуд Пезешкіан вибори виграв у другому турі, представляючи реформістське крило та виражаючи бажання покращити відносини зі Сполученими Штатами.
- Очікується, що новий президент Ірану Масуд Пезешкіан оголосить склад свого кабінету протягом двох тижнів, наполегливо ставлячися до завдань покращення ситуації в країні.
Масуд Пезешкіан склав присягу
Під скандування “Смерть Америці” і “Смерть Ізраїлю” новий президент Ірану також заявив, що “ті, хто постачає зброю, яка вбиває дітей, не можуть вчити мусульман гуманності”.
На церемонії були присутні лідери палестинських союзників Ірану — ХАМАСу та “Ісламського джихаду”, а також високопоставлені представники підтримуваного Тегераном єменського руху “Хуті” і ліванської “Хезболли”.
Очікується, що Пезешкіан оголосить склад свого кабінету протягом двох тижнів. Він замінить на цій посаді Ібрагіма Раїсі, який загинув у травні в авіакатастрофі.
Що відомо про смерть президента Ірану Раїсі
19 травня попередній президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув унаслідок авіакатастрофи. Його гелікоптер впав у гірському лісі недалеко від кордону з Азербайджаном.
Влада Ірану виключила диверсію під час авіатрощі. Разом з ним летіли глава МЗС та низка державних діячів ісламської республіки. Усі пасажири та члени екіпажу повітряного судна загинули.
Вже 6 липня у другому турі президентських виборів Пезешкіан набрав 53,3%, а його суперник — консерватор Саїд Джалілі отримав 44,3%. Новообраний президент представляє реформістів і хоче дружити зі США.
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