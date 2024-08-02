США готовятся к нападению Ирана на Израиль
Категория
Мир
Дата публикации

США готовятся к нападению Ирана на Израиль

Джо Байден
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Источник:  Axios

В Белом доме ожидают, что Иран совершит нападение на Израиль после убийства политического представителя палестинской террористической группировки ХАМАС из Сектора Газы Исмаила Хании.

Главные тезисы

  • Иран готовится к возможному нападению на Израиль после убийства представителя ХАМАС.
  • Администрация президента США готовится к возможной атаке, включая возможное задействование американских войск.
  • Исмаил Хания стал причиной роста напряженности между Ираном, Израилем и США, вызвав антиизраильские настроения в мусульманских странах.
  • Байден выразил готовность поддержать Израиль в случае нападения террористических группировок.
  • Удары группировок, подконтрольных Ирану, например, Хезболлы, на Израиль становятся все более серьезными.

Что известно об угрозе нападения Ирана на Израиль

Журналисты издания со ссылкой на двух должностных лиц из администрации президента США Джо Байдена отмечают, что Ирану и его сателлитам может потребоваться несколько дней для подготовки нападения на Израиль.

По словам чиновников, Иран может прибегнуть к похожей атаке на Израиль, которая была совершена 13 апреля, однако, вероятно, более масштабной.

В Белом доме беспокоятся, что в новой атаке может принять участие ливанская террористическая группировка “Хезболла”.

В частности, представителей администрации Байдена беспокоит, что для отражения этой атаки будет сложнее собрать международную коалицию, которая встала на защиту Израиля в прошлый раз.

Отмечается, что убийство Исмаила Хании вызвало резкие антиизраильские настроения почти во всех мусульманских странах Ближнего Востока.

Еще одно американское чиновник подчеркнул, что Пентагон и Центральное командование США готовятся схожим образом как и накануне атаки 13 апреля.

По словам чиновника, подготовка включает задействование американских войск в Персидском заливе, Восточном Средиземноморье и Красном море.

Мы ожидаем несколько трудных дней, - отметил чиновник в комментарии журналистам.

В то же время Белый дом выпустил заявление Байдена о готовности поддержать Израиль от атак террористических исламских движений на Ближнем Востоке.

Подчеркивается, что Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Что известно об атаках подконтрольных Ирану группировок на Израиль

В частности, боевики террористической ливанской группировки "Хезболла" обстреляли территорию Израиля вечером 1 августа.

Боевики из Ливана атаковали ракетами район Западной Галилеи. Часть из них перехватили силы ПВО, а остальные упали на открытой местности.

Вскоре после атаки Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по пусковой установке "Хезболлы" в районе Ятера на юге Ливана, откуда были запущены ракеты.

Кроме того, артиллерия израильтян открыла огонь для устранения угроз в районах Рмайх и Рамье на юге Ливана.

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