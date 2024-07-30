Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог творить эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем поступить с ними подобным образом, – заявил в воскресенье президент Турции, активно критикующий боевые действия армии Израиля против палестинских террористов ХАМАС в Секторе Газы.