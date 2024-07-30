Израиль призывает исключить Турцию из НАТО после заявлений Эрдогана
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Израиль призывает исключить Турцию из НАТО после заявлений Эрдогана

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Источник:  The Times of Israel

Глава МИД Израиля Исраэль Кац требует от НАТО лишения Турции членства в НАТО после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности к вторжению на израильскую территорию.

Главные тезисы

  • Глава МИД Израиля требует исключить Турцию из НАТО из-за угроз вторжения на израильскую территорию со стороны президента Эрдогана.
  • Израиль объясняет свою позицию, назвав Турцию частью иранской оси зла в регионе в связи с поддержкой ХАМАСа и других организаций.
  • Несмотря на отсутствие специального механизма исключения членов из НАТО, Израиль призывает членов альянса осудить Турцию за провокационное поведение.
  • Угрозы Эрдогана и противодействие со стороны Израиля стали поводом для резонансного заявления об исключении Турции из НАТО.
  • Спор между Израилем и Турцией активно обсуждается в свете роста напряженности в регионе и поддержки различных конфликтных сторон.

Израиль призывает НАТО лишить Турцию членства

В свете угроз президента Турции Эрдогана вторгнуться в Израиль и его опасной риторики, министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поручил дипломатам... срочно связаться со всеми членами НАТО, призывая осудить Турцию и требуя ее исключения из регионального альянса, - говорится в заявлении Израиля.

Турция присоединилась к НАТО в 1952 году и имеет вторую по численности армию альянса. У НАТО нет специального механизма исключения члена, хотя члены НАТО могут добровольно выйти из блока.

Что известно о скандальных заявлениях Эрдогана и ответе на них Израиля

Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не мог творить эти нелепые вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы можем поступить с ними подобным образом, – заявил в воскресенье президент Турции, активно критикующий боевые действия армии Израиля против палестинских террористов ХАМАС в Секторе Газы.

Израиль призывает лишить Турцию членства в НАТО
Реджеп Эрдоган

Он не уточнил, какие действия он предлагает.

В ответ Кац заявил, что Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль.

Ему следует вспомнить, чем это закончится, – предупредил глава МИД Израиля.

Он также добавил, что Турция, где находится штаб-квартира ХАМАС, стала частью иранской оси зла вместе с ХАМАСом, Хезболлой и хуситами в Йемене.

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