Глава МИД Израиля Исраэль Кац требует от НАТО лишения Турции членства в НАТО после заявлений президента Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности к вторжению на израильскую территорию.
Главные тезисы
- Глава МИД Израиля требует исключить Турцию из НАТО из-за угроз вторжения на израильскую территорию со стороны президента Эрдогана.
- Израиль объясняет свою позицию, назвав Турцию частью иранской оси зла в регионе в связи с поддержкой ХАМАСа и других организаций.
- Несмотря на отсутствие специального механизма исключения членов из НАТО, Израиль призывает членов альянса осудить Турцию за провокационное поведение.
- Угрозы Эрдогана и противодействие со стороны Израиля стали поводом для резонансного заявления об исключении Турции из НАТО.
- Спор между Израилем и Турцией активно обсуждается в свете роста напряженности в регионе и поддержки различных конфликтных сторон.
Израиль призывает НАТО лишить Турцию членства
Турция присоединилась к НАТО в 1952 году и имеет вторую по численности армию альянса. У НАТО нет специального механизма исключения члена, хотя члены НАТО могут добровольно выйти из блока.
Что известно о скандальных заявлениях Эрдогана и ответе на них Израиля
Он не уточнил, какие действия он предлагает.
В ответ Кац заявил, что Эрдоган идет по стопам Саддама Хусейна и угрожает атаковать Израиль.
Он также добавил, что Турция, где находится штаб-квартира ХАМАС, стала частью иранской оси зла вместе с ХАМАСом, Хезболлой и хуситами в Йемене.
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