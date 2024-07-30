Ізраїль закликає виключити Туреччину з НАТО після заяв Ердогана
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Ізраїль закликає виключити Туреччину з НАТО після заяв Ердогана

Прапори Ізраїлю
Джерело:  The Times of Israel

Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац вимагає від НАТО позбавлення Туреччини членства у НАТО після заяв президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо готовності до вторгнення на ізраїльську територію. 

Головні тези:

  • Глава МЗС Ізраїлю закликає позбавити Туреччину членства у НАТО після заяв Ердогана про готовність до вторгнення на ізраїльську територію.
  • Ізраїль пояснює, що Туреччина стала частиною іранської осі зла разом із ХАМАСом, Хезболлою та іншими організаціями у регіоні.
  • НАТО не має конкретного механізму для виключення членів, проте Ізраїль закликає членів альянсу засудити Туреччину.

Ізраїль закликає НАТО позбавити Туреччину членства

У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль і його небезпечної риторики, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац доручив дипломатам... терміново зв'язатися з усіма членами НАТО, закликаючи засудити Туреччину і вимагаючи її виключення з регіонального альянсу, - йдеться у заяві МЗС Ізраїлю.

Туреччина приєдналася до НАТО в 1952 році і має другу за чисельністю армію альянсу. НАТО не має спеціального механізму виключення члена, хоча члени НАТО можуть добровільно вийти з блоку.

Що відомо про скандальні заяви Ердогана та відповідь на них Ізраїлю

Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг творити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми можемо вчинити з ними подібним чином, - заявив у неділю президент Туреччини, який активно критикує бойові дії армії Ізраїлю проти палестинських терористів ХАМАС у Секторі Гази.

Ізраїль закликає позбавити Туреччину членства в НАТО
Реджеп Ердоган

Він не уточнив, які саме дії він пропонує.

У відповідь Кац заявив, що Ердоган іде стопами Саддама Хусейна і погрожує атакувати Ізраїль.

Йому варто згадати, чим це закінчиться, - попередив глава МЗС Ізраїлю.

Він також додав, що Туреччина, де розташована штаб-квартира ХАМАС, стала частиною іранської осі зла разом із ХАМАСом, Хезболлою і хуситами в Ємені.

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