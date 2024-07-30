Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг творити ці безглузді речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми можемо вчинити з ними подібним чином, - заявив у неділю президент Туреччини, який активно критикує бойові дії армії Ізраїлю проти палестинських терористів ХАМАС у Секторі Гази.