Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац вимагає від НАТО позбавлення Туреччини членства у НАТО після заяв президента Реджепа Таїпа Ердогана щодо готовності до вторгнення на ізраїльську територію.
Головні тези:
- Глава МЗС Ізраїлю закликає позбавити Туреччину членства у НАТО після заяв Ердогана про готовність до вторгнення на ізраїльську територію.
- Ізраїль пояснює, що Туреччина стала частиною іранської осі зла разом із ХАМАСом, Хезболлою та іншими організаціями у регіоні.
- НАТО не має конкретного механізму для виключення членів, проте Ізраїль закликає членів альянсу засудити Туреччину.
Ізраїль закликає НАТО позбавити Туреччину членства
Туреччина приєдналася до НАТО в 1952 році і має другу за чисельністю армію альянсу. НАТО не має спеціального механізму виключення члена, хоча члени НАТО можуть добровільно вийти з блоку.
Що відомо про скандальні заяви Ердогана та відповідь на них Ізраїлю
Він не уточнив, які саме дії він пропонує.
У відповідь Кац заявив, що Ердоган іде стопами Саддама Хусейна і погрожує атакувати Ізраїль.
Він також додав, що Туреччина, де розташована штаб-квартира ХАМАС, стала частиною іранської осі зла разом із ХАМАСом, Хезболлою і хуситами в Ємені.
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