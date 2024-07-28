Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган почав погрожувати Ізраїлю збройним вторгненням у відповідь на бойові дії проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газі.
Головні тези:
- Президент Туреччини Ердоган загрожує Ізраїлю військовим вторгненням через конфлікт з угрупованням ХАМАС.
- Ізраїль стикається із загрозою відкритого конфлікту з терористичним угрупованням “Хезболла” на кордоні з Ліваном.
- Тимчасове збереження миру в Лівані залежить від реакції Ізраїлю на півночі та можливих наслідків для переговорів щодо заручників.
- Запобіжні дипломатичні зусилля спрямовані на уникнення повномасштабної війни в регіоні та мінімізацію можливих ескалацій.
- Ізраїль має зберігти баланс у регіоні для уникнення військових конфліктів і збереження міжнародної стабільності.
Що відомо про погрози Ердогана війною у бік Ізраїлю
На зустрічі також були присутні міністр молоді та спорту Осман Аскін Бак, міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, міністр національної освіти Юсуф Текін, міністр охорони здоров'я Кемаль Мемісоглу, міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмаклі, заступники голови партії АК Еркан Кандемір, Фатма Бетуль Саян Кайя, Хаяті Язичі та Омер Ілері, а також член Вищої консультативної ради при президенті і колишній спікер Великих національних зборів Туреччини Ісмаїл Кахраман.
Що відомо про поточну ситуацію в Ізраїлі
В Ізраїлі, тим часом, зіткнулись із загрозою відкритого конфлікту зі збройним терористичним угрупованням “Хезболла” у Лівані.
За інформацією видання The Times of Israel, Ізраїль хоче уникнути масштабного зіткнення з бойовиками “Хезболи” на кордоні з Ліваном.
Тим часом західні дипломати повідомляють, що докладаються значні зусилля, щоб запобігти реакції Ізраїлю, яка призведе до повномасштабної війни в Лівані.
Представник служби безпеки заявив, що, попри те, що може бути кілька днів значної ескалації, Ізраїль зараз не зацікавлений у війні проти "Хезболли".
Офіційні особи також вважають, що відповідь Ізраїлю на півночі вплине на переговори щодо заручників, але вони не впевнені в напрямку - чи це підштовхне "Хезболлу" та Іран підштовхнути ХАМАС до угоди, чи навпаки.
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