Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган почав погрожувати Ізраїлю збройним вторгненням у відповідь на бойові дії проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС у Секторі Газі.

Що відомо про погрози Ердогана війною у бік Ізраїлю

Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною. Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки, - заявив Ердоган на партійних зборах в провінції Різе. Поширити

На зустрічі також були присутні міністр молоді та спорту Осман Аскін Бак, міністр внутрішніх справ Алі Єрлікая, міністр національної освіти Юсуф Текін, міністр охорони здоров'я Кемаль Мемісоглу, міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмаклі, заступники голови партії АК Еркан Кандемір, Фатма Бетуль Саян Кайя, Хаяті Язичі та Омер Ілері, а також член Вищої консультативної ради при президенті і колишній спікер Великих національних зборів Туреччини Ісмаїл Кахраман.

Що відомо про поточну ситуацію в Ізраїлі

В Ізраїлі, тим часом, зіткнулись із загрозою відкритого конфлікту зі збройним терористичним угрупованням “Хезболла” у Лівані.

За інформацією видання The Times of Israel, Ізраїль хоче уникнути масштабного зіткнення з бойовиками “Хезболи” на кордоні з Ліваном.

Армія Ізраїлю

Тим часом західні дипломати повідомляють, що докладаються значні зусилля, щоб запобігти реакції Ізраїлю, яка призведе до повномасштабної війни в Лівані.

Представник служби безпеки заявив, що, попри те, що може бути кілька днів значної ескалації, Ізраїль зараз не зацікавлений у війні проти "Хезболли".

Офіційні особи також вважають, що відповідь Ізраїлю на півночі вплине на переговори щодо заручників, але вони не впевнені в напрямку - чи це підштовхне "Хезболлу" та Іран підштовхнути ХАМАС до угоди, чи навпаки.