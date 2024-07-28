Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал угрожать Израилю вооруженным вторжением в ответ на боевые действия против палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Что известно об угрозах Эрдогана войной в сторону Израиля

Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не смог сделать эти вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не помешает нам это сделать. Мы просто должны быть достаточно сильными, чтобы сделать эти шаги, – заявил Эрдоган на партийном собрании в провинции Ризе. Поделиться

На встрече также присутствовали министр молодежи и спорта Осман Аскин Бак, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национального образования Юсуф Текин, министр здравоохранения Кемаль Мемисоглу, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли, заместители председателя партии АК Эркан Кандемир, Фатма Бетуль Саян Кайя, Хаяти Язычи и Омер Илери, а также член Высшего консультативного совета при президенте и бывший спикер Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

Что известно о текущей ситуации в Израиле

В Израиле тем временем столкнулись с угрозой открытого конфликта с вооруженной террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.

По информации издания The Times of Israel, Израиль хочет избежать масштабного столкновения с боевиками "Хезболлы" на границе с Ливаном.

Армия Израиля

Тем временем западные дипломаты сообщают, что прилагаются значительные усилия, чтобы предотвратить реакцию Израиля, которая приведет к полномасштабной войне в Ливане.

Представитель службы безопасности заявил, что несмотря на то, что может быть несколько дней значительной эскалации, Израиль сейчас не заинтересован в войне против "Хезболлы".

Официальные лица также считают, что ответ Израиля на севере повлияет на переговоры по заложникам, но они не уверены в направлении - подтолкнет ли это "Хезболла" и Иран подтолкнуть ХАМАС к соглашению, или наоборот.