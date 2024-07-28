Эрдоган начал угрожать Израилю войной
Категория
Мир
Дата публикации

Эрдоган начал угрожать Израилю войной

Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:  online.ua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал угрожать Израилю вооруженным вторжением в ответ на боевые действия против палестинской террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

Главные тезисы

  • Президент Турции Эрдоган грозит Израилю военным вторжением из-за конфликта с группировкой ХАМАС.
  • Израиль сталкивается с угрозой открытого конфликта с террористической группировкой Хезболла на границе с Ливаном.
  • Дипломатические усилия направлены на предотвращение полномасштабной войны в регионе и минимизацию возможных эскалаций.
  • Израиль должен сохранить баланс в регионе для предотвращения военных конфликтов и сохранения международной стабильности.
  • Армия Израиля хочет избежать масштабного столкновения с боевиками Хезболлы на границе с Ливаном, прилагая значительные усилия для этого.

Что известно об угрозах Эрдогана войной в сторону Израиля

Мы должны быть очень сильны, чтобы Израиль не смог сделать эти вещи с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах и Ливию, мы сделаем то же самое с ними. Ничто не помешает нам это сделать. Мы просто должны быть достаточно сильными, чтобы сделать эти шаги, – заявил Эрдоган на партийном собрании в провинции Ризе.

На встрече также присутствовали министр молодежи и спорта Осман Аскин Бак, министр внутренних дел Али Ерликая, министр национального образования Юсуф Текин, министр здравоохранения Кемаль Мемисоглу, министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмакли, заместители председателя партии АК Эркан Кандемир, Фатма Бетуль Саян Кайя, Хаяти Язычи и Омер Илери, а также член Высшего консультативного совета при президенте и бывший спикер Великого национального собрания Турции Исмаил Кахраман.

Что известно о текущей ситуации в Израиле

В Израиле тем временем столкнулись с угрозой открытого конфликта с вооруженной террористической группировкой "Хезболла" в Ливане.

По информации издания The Times of Israel, Израиль хочет избежать масштабного столкновения с боевиками "Хезболлы" на границе с Ливаном.

Эрдоган угрожает Израилю вооруженным вторжением
Армия Израиля

Тем временем западные дипломаты сообщают, что прилагаются значительные усилия, чтобы предотвратить реакцию Израиля, которая приведет к полномасштабной войне в Ливане.

Представитель службы безопасности заявил, что несмотря на то, что может быть несколько дней значительной эскалации, Израиль сейчас не заинтересован в войне против "Хезболлы".

Официальные лица также считают, что ответ Израиля на севере повлияет на переговоры по заложникам, но они не уверены в направлении - подтолкнет ли это "Хезболла" и Иран подтолкнуть ХАМАС к соглашению, или наоборот.

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