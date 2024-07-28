Израиль пригрозил Ливану войной после удара "Хезболлы" по Голанам
Категория
Мир
Дата публикации

Израиль пригрозил Ливану войной после удара "Хезболлы" по Голанам

Израиль пригрозил Ливану войной после удара "Хезболлы" по Голанам
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Источник:  online.ua

Израиль предупредил Ливан об угрозе разрушительной войны после обстрела стадиона на Голанских высотах. В Израиле заявили, что условием во избежание войны является разоружение и отвод сил "Хезболлы".

Главные тезисы

  • Израиль пригрозил Ливану войной после обстрела стадиона на Голанских высотах.
  • Представители Израиля требуют разоружение и отвод сил группировки “Хезболла” для предотвращения войны.
  • Международное сообщество призывают выполнять резолюцию 1701 Совета Безопасности в целях предотвращения войны.

Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн подчеркнул, что группировка "Хезболла" несет ответственность за вчерашний обстрел стадиона на Голанских высотах на севере Израиля.

Спикер добавил, что ракета, попавшая в стадион, была иранской.

Субботняя резня является пересечением всех красных линий "Хезболлой". Это не армия, борющаяся с другой армией; скорее это террористическая организация, которая намеренно стреляет по гражданским, — отметил представитель МИД.

Марморштейн заявил, что "Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на обстрелы".

Он призвал возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки — "Хезболлу", ХАМАС и хуситов, а также признать Корпус стражей иранской революции террористической организацией и наложить санкции.

Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, — это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 Совета Безопасности (по разоружению и отводу сил, — ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это по дипломатическому пути, — говорится в заявлении.

Что этому предшествовало

27 июля Израиль заявил об ударе со стороны "Хезболлы" по стадиону, расположенному на Голанских высотах. По последним данным, в результате атаки погибли 12 детей, более 30 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля закончил визит в США и вернулся в Израиль в связи с атакой. Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль готовит ответ. Ночью 28 июля израильская авиация нанесла серию ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Сама группировка "Хезболла" не берет ответственность за обстрел.

В Белом доме назвали "ужасным" удар по Голанам на севере Израиля и подчеркнули, что продолжают поддерживать Израиль.

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