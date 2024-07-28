Израиль пригрозил Ливану войной после удара "Хезболлы" по Голанам

Израиль предупредил Ливан об угрозе разрушительной войны после обстрела стадиона на Голанских высотах. В Израиле заявили, что условием во избежание войны является разоружение и отвод сил "Хезболлы".

Израиль пригрозил "разрушительной для Ливана" войной

Представитель Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн подчеркнул, что группировка "Хезболла" несет ответственность за вчерашний обстрел стадиона на Голанских высотах на севере Израиля.

Спикер добавил, что ракета, попавшая в стадион, была иранской.

Hezbollah — Iran's frontline outpost in Lebanon — carried out a massacre in Majdal Shams yesterday: the murder of innocent children and teenagers while they were playing football.



Hezbollah, the long arm of Iran, directed its fire at a civilian population. Hezbollah does not… pic.twitter.com/wlfYAufUpH — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) July 28, 2024

Субботняя резня является пересечением всех красных линий "Хезболлой". Это не армия, борющаяся с другой армией; скорее это террористическая организация, которая намеренно стреляет по гражданским, — отметил представитель МИД. Поделиться

Марморштейн заявил, что "Израиль воспользуется своим правом и обязанностью действовать в порядке самообороны и ответит на обстрелы".

Он призвал возложить полную ответственность на Иран и поддерживаемые ими группировки — "Хезболлу", ХАМАС и хуситов, а также признать Корпус стражей иранской революции террористической организацией и наложить санкции.

Единственный способ, которым мир может предотвратить полномасштабную войну, которая была бы разрушительной также для Ливана, — это заставить "Хезболлу" выполнить резолюцию 1701 Совета Безопасности (по разоружению и отводу сил, — ред.). Сейчас последний момент, чтобы сделать это по дипломатическому пути, — говорится в заявлении. Поделиться

Что этому предшествовало

27 июля Израиль заявил об ударе со стороны "Хезболлы" по стадиону, расположенному на Голанских высотах. По последним данным, в результате атаки погибли 12 детей, более 30 человек получили ранения.

Премьер-министр Израиля закончил визит в США и вернулся в Израиль в связи с атакой. Глава Минобороны подчеркнул, что Израиль готовит ответ. Ночью 28 июля израильская авиация нанесла серию ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане.

Сама группировка "Хезболла" не берет ответственность за обстрел.