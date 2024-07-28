Ізраїль пригрозив Лівану війною після удару "Хезболли" по Голанах

Ізраїль попередив Ліван про загрозу "руйнівної війни" після обстрілу стадіону на Голанських висотах. В Ізраїлі заявили, що умовою для уникнення війни є роззброєння та відведення сил "Хезболли".

Ізраїль пригрозив "руйнівною для Лівану" війною

Речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн наголосив, що угрупування "Хезболла" несе відповідальність за вчорашній обстріл стадіону на Голанських висотах на півночі Ізраїлю.

Речник додав, що ракета, яка влучила у стадіон, була іранською.

Hezbollah — Iran's frontline outpost in Lebanon — carried out a massacre in Majdal Shams yesterday: the murder of innocent children and teenagers while they were playing football.



Hezbollah, the long arm of Iran, directed its fire at a civilian population. Hezbollah does not… pic.twitter.com/wlfYAufUpH — Oren Marmorstein (@OrenMarmorstein) July 28, 2024

Суботня різанина є перетином усіх червоних ліній "Хезболлою". Це не армія, яка бореться з іншою армією; скоріше це терористична організація, яка навмисно стріляє по цивільних, — зазначив представник МЗС. Поширити

Марморштейн заявив, що "Ізраїль скористається своїм правом і обов'язком діяти в порядку самооборони та відповість на обстріл".

Він закликав покласти повну відповідальність на Іран та угруповування, які він підтримує — "Хезболлу", ХАМАС та хуситів, а також визнати Корпус вартових іранської революції терористичною організацією і накласти санкції.

Єдиний спосіб, яким світ може запобігти повномасштабній війні, яка була б руйнівною також для Лівану, — це змусити "Хезболлу" виконати резолюцію 1701 Ради Безпеки (щодо роззброєння та відведення сил, — ред.). Зараз останній момент, щоб зробити це дипломатичним шляхом, — йдеться у заяві. Поширити

Що цьому передувало

27 липня Ізраїль заявив про удар з боку "Хезболли" по стадіону, який розташований на Голанських висотах. За останніми даними, внаслідок атаки загинули 12 дітей, понад 30 осіб отримали поранення.

Прем'єр-міністр Ізраїлю закінчив візит до США та повернувся до Ізраїлю у зв'язку з атакою. Глава Міноборони наголосив, що Ізраїль готує відповідь. Вночі 28 липня ізраїльська авіація завдала серії ударів по об'єктах "Хезболли" у Лівані.

Саме угрупування "Хезболла" не бере відповідальність за обстріл.