Ердоган запропонував Путіну створити "зерновий коридор" Чорним морем до Африки

Туреччина вважає Чорноморську зернову ініціативу успішним проєктом, дію якого можна було б відновити та замість постачання зерна з РФ на Захід здійснювати поставки через Туреччину в країни Африки.
Головні тези:
- Ердоган та Путін обговорюють створення “зернового коридору” через Чорне море до Африки для заміни поставок зерна з Росії на Захід.
- Туреччина розглядає Чорноморську зернову ініціативу як успішний проєкт для забезпечення продовольчої безпеки в регіоні.
- Президенти Туреччини та Росії обговорили можливості розвитку двостороннього товарообігу та співпрацю в галузі будівництва АЕС.
- Ердоган висловив готовність Туреччини до посередництва в досягненні миру в російсько-українській війні та справедливому врегулюванні конфлікту.
- Журналісти виявили судна, які вивозили крадене українське зерно з порту Маріуполя в окуповану Росією територію.
Ердоган хоче новий “зерновий коридор” спільно з Росією
Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав журналістам за результатами візиту в Астану, де він брав участь у саміті ШОС.
За його словами, Путін зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.
Стосовно ініціативи Туреччини щодо посередництва для досягнення миру в російсько-українській війні, президент Ердоган зауважив, що війна не вигідна ні Росії, ні Україні.
Я хочу вірити, що тепер напруженість буде зменшена і можна буде побудувати мир. Ми готові зробити свій внесок, як ми робили досі, щоб захистити цю землю.
Путін зустрівся з Ердоганом
3 липня нелегітимний президент Росії Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, де провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
Він також повідомив, що Анкара і Москва ведуть переговори щодо будівництва АЕС "Сіноп" у Туреччині. Зазначається, що станція має стати другою АЕС у країні після АЕС "Аккую", яку будують російські фахівці в провінції Мерсін.
Водночас Путін на зустрічі заявив, що відносини Росії й Туреччини розвиваються поступово, "попри всі складнощі поточного моменту у світі".
Ердоган своєю чергою запросив Путіна до Туреччини "найближчим часом". Президент РФ відповів, що "обов'язково приїде".
Президент Ердоган зазначив, що Туреччина може сформувати ґрунт для угоди про припинення вогню, а потім і досягнення миру між Росією та Україною. Він висловив упевненість у можливості справедливого врегулювання, яке задовольнить обидві сторони.
Що відомо про компанії, що вивозять крадене українське зерно
Журналісти Bihus.Info виявили щонайменше 3 судна, які вивозили крадене українське зерно з порту в окупованому Росією Маріуполі.
Зазначається, що перший корабель з викраденим українським зерном вийшов з порту окупованого Маріуполя в травні 2023 року.
На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден.
Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми "Удаленный Морской Терминал" і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській "УК "Река-Море" російського підприємця Гєннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.
За даними трекінгових сервісів, ці судна перебували у порту окупованого Маріуполя після чого взяли курс в порти Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Єйськ.
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