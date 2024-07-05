Ердоган запропонував Путіну створити "зерновий коридор" Чорним морем до Африки

Туреччина вважає Чорноморську зернову ініціативу успішним проєктом, дію якого можна було б відновити та замість постачання зерна з РФ на Захід здійснювати поставки через Туреччину в країни Африки.

Ердоган хоче новий “зерновий коридор” спільно з Росією

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав журналістам за результатами візиту в Астану, де він брав участь у саміті ШОС.

Ми зробили дуже хороший старт (на переговорах з Путіним — ред.), особливо щодо Чорноморського зернового коридору. Як відомо, коридором ми провезли 30 млн тонн зерна. Я запитав їхню думку щодо початку нового процесу, залишивши осторонь відвантаження зерна на Захід, як вони наполягають, створення коридору через Туреччину до Африки та інших чутливих до продовольчої безпеки регіонів. Реджеп Тайїп Ердоган Президент Туреччини

За його словами, Путін зацікавився такою перспективою та пообіцяв докласти зусиль для постачання зерна в бідні країни Африки.

Стосовно ініціативи Туреччини щодо посередництва для досягнення миру в російсько-українській війні, президент Ердоган зауважив, що війна не вигідна ні Росії, ні Україні.

Я хочу вірити, що тепер напруженість буде зменшена і можна буде побудувати мир. Ми готові зробити свій внесок, як ми робили досі, щоб захистити цю землю.

Путін зустрівся з Ердоганом

3 липня нелегітимний президент Росії Володимир Путін прилетів до столиці Казахстану Астани для участі у саміті Шанхайської організації співробітництва, де провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Під час зустрічі Ердоган заявив, що Туреччина націлена на доведення обсягу двостороннього товарообігу з Росією до 100 млрд дол. Поширити

Він також повідомив, що Анкара і Москва ведуть переговори щодо будівництва АЕС "Сіноп" у Туреччині. Зазначається, що станція має стати другою АЕС у країні після АЕС "Аккую", яку будують російські фахівці в провінції Мерсін.

Водночас Путін на зустрічі заявив, що відносини Росії й Туреччини розвиваються поступово, "попри всі складнощі поточного моменту у світі".

Ердоган своєю чергою запросив Путіна до Туреччини "найближчим часом". Президент РФ відповів, що "обов'язково приїде".

Президент Ердоган зазначив, що Туреччина може сформувати ґрунт для угоди про припинення вогню, а потім і досягнення миру між Росією та Україною. Він висловив упевненість у можливості справедливого врегулювання, яке задовольнить обидві сторони.

Що відомо про компанії, що вивозять крадене українське зерно

Журналісти Bihus.Info виявили щонайменше 3 судна, які вивозили крадене українське зерно з порту в окупованому Росією Маріуполі.

Зазначається, що перший корабель з викраденим українським зерном вийшов з порту окупованого Маріуполя в травні 2023 року.

На відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден.

Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми "Удаленный Морской Терминал" і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській "УК "Река-Море" російського підприємця Гєннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.

За даними трекінгових сервісів, ці судна перебували у порту окупованого Маріуполя після чого взяли курс в порти Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Єйськ.