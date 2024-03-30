Згідно з даними видання The Wall Street Journal, новим турецьким лідером може стати відомий підприємець, інженер, технічний директор та співвласник компанії "Baykar Makina" Сельчук Байрактар.

Хто такий Сельчук Байрактар

Журналісти звертають увагу на те, що безпілотники, які розробляє компанія Байрактара, дали можливість Збройним силам України успішно знищувати російських окупантів на фронті.

Уже зараз підприємство будує в країні завод з їхнього виробництва.

Окрім того, як відомо, Азербайджан використав байрактари проти вірменських військ 4 роки тому.

У Лівії вони допомогли запобігти нападу польового командира, що підтримується Росією.

У Туреччині безпілотники Байрактара зробили 42-річного аерокосмічного інженера, який здобув освіту в Массачусетському технологічному інституті, народним героєм за те, що він вивів країну на світову арену і, можливо, став її наступним лідером, — наголошує The Wall Street Journal. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що Сельчук Байрактар одружений з однією з дочок чинного лідера країни Реджепа Тайіпа Ердогана.

За лічені роки молодому інженеру вдалося стати одним із найпопулярніших громадських діячів країни.

Сельчук Байрактар разом з членами своєї команди

Сельчук Байрактар може стати наступником Ердогана

Наразі турецький народ справді схвильований тим, хто стане його наступним лідером.

Все почалося після того, як Ердоган офіційно підтвердив, що вибори до місцевих органів влади, які пройдуть у ці вихідні, стануть його останньою передвиборчою кампанією.

Журналістам також вдалося дізнатися, що пошуки наступника вже почалися, однак чинний президент ще може передумати.

Я думаю, що ідеальний шторм схиляється у бік Байрактара, — поділився своєю думкою з цього приводу професор стратегії у Військово-морському коледжі США та експерт з турецької політики Бурак Кадерчан. Поширити

На переконання шанувальників Сельчука Байрактара, його популярність є підтвердженням того, що Туреччина схиляється до меритократії.

Західні аналітики вважають, що його образ інженера та підприємця є тонким, але важливим відходом від стилю правління Ердогана.