Согласно данным издания The Wall Street Journal, новым турецким лидером может стать известный предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании "Baykar Makina" Сельчук Байрактар.

Кто такой Сельчук Байрактар

Журналисты обращают внимание на то, что разрабатываемые компанией Байрактара беспилотники дали возможность Вооруженным силам Украины успешно уничтожать российских оккупантов на фронте.

Уже сейчас предприятие строит в стране завод по их производству.

Кроме того, как известно, Азербайджан использовал байрактары против армянских войск 4 года назад.

В Ливии они помогли предотвратить нападение полевого командира, поддерживаемого Россией.

В Турции беспилотники Байрактара сделали 42-летнего аэрокосмического инженера, получившего образование в Массачусетском технологическом институте, народным героем за то, что он вывел страну на мировую арену и, возможно, стал ее следующим лидером, — отмечает The Wall Street Journal. Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что Сельчук Байрактар женат на одной из дочерей действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

За считанные годы молодому инженеру удалось стать одним из популярнейших общественных деятелей страны.

Сельчук Байрактар вместе с членами своей команды

Сельчук Байрактар может стать преемником Эрдогана

Турецкий народ действительно взволнован тем, кто станет его следующим лидером.

Все началось после того, как Эрдоган официально подтвердил, что прошедшие в эти выходные выборы в местные органы власти станут его последней предвыборной кампанией.

Журналистам удалось узнать, что поиски преемника уже начались, однако действующий президент еще может передумать.

Я думаю, что идеальный шторм склоняется в сторону Байрактара, — поделился своим мнением по этому поводу профессор стратегии в Военно-морском колледже США и эксперт по турецкой политике Бурак Кадерчан. Поделиться

По мнению поклонников Сельчука Байрактара, его популярность является подтверждением того, что Турция склоняется к меритократии.

Западные аналитики считают, что его образ инженера и предпринимателя тонкий, но важный отход от стиля правления Эрдогана.