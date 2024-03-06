Турция начала работать над улучшением отношений с США и частично придерживаться финансовых санкций против РФ.

Что известно о соблюдении Турцией санкций против РФ

По информации издания, глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном и советником президента Джо Байдена по безопасности Джейком Салливаном в Вашингтоне через несколько дней после встречи с главой дипломатии РФ Сергеем Лавровым.

В материале издания отмечается, что Турции становится все труднее балансировать в отношениях с США и РФ.

Ожидается, что во время встречи с Блинкеном и Салливаном глава МИД Турции намерен обсудить отмену санкций США, направленных против оборонной промышленности Турции в связи с приобретением ею современной российской системы противоракетной обороны С-400.

В то же время Турция была исключена из программы истребителей F-35, и Фидан может попытаться договориться о возмещении 1,4 миллиарда долларов, которые Турция ранее вложила в эту инициативу.

Турция стремится улучшить относить из США на фоне договоренностей с Кремлем о взаимодействии в энергетической сфере, поскольку официальная Анкара стремится превратить страну в энергетический центр благодаря поставкам российского газа в ЕС.

Турция стала первой страной НАТО после вторжения в Украину, пригласившей президента России посетить ее, вероятно, после мартовских выборов в обеих странах.

Между тем экспорт Турции в Россию упал примерно на 40% за первые два месяца этого года по сравнению с 2023 годом, поскольку банки усилили контроль за транзакциями, связанными с Россией, чтобы избежать нарушения санкций США.

Министерство финансов и Госдепартамент США ввели санкции против более 250 компаний и частных лиц в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах за их помощь России.

Что известно о военных отношениях между Турцией и США

Отмечается, что недавнее одобрение Турцией ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО позволило Вашингтону согласовать продажу Анкари боевых самолетов F-16, ракет и бомб на сумму 23 млрд долларов.

Турция является важным партнером США на Ближнем Востоке. Авиабазы страны, прежде всего Инджирлик, где размещены американские ядерные боеголовки, использовались для шпионажа за Россией во время Холодной войны, для авиаударов по ИГИЛ в Сирии и для транспортировки грузов для американских войск в Афганистане и Ираке.

Однако Фидан дал понять, что хочет сохранить российскую ПВО, даже если это означает, что Турция не сможет покупать истребители F-35.

Также Турция также запросила у США разрешение на совместное производство двигателей GE Aerospace, используемых в самолетах F-16, с целью использования их на своих отечественных истребителях.