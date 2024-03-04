Турция сократила на треть экспорт в Россию. Какая причина

Объем поставок из Турции в Россию за февраль сократился на 33% - до 670 млн долл. по сравнению с 1 млрд долл. за аналогичный период 2023 года.
На сколько уменьшился турецкий экспорт в РФ
По итогам двух месяцев года турецкий экспорт в РФ составил 1,29 млрд дол. Годом ранее он превышал 2 млрд. дол. В настоящее время на Россию приходится всего 3,2% общего экспорта Турции. В феврале лидерами по этому показателю стали Германия (1,72 млрд долл.) и США (1,33 млрд долл.).
Импорт из России в Турцию в прошлом месяце также упал более чем на треть (36,65%) — с 2 млрд долл. до 1,3 млрд долл. год к году.
Похожая тенденция наблюдалась и в январе. Тогда экспорт из Турции в Россию сократился на 39%, до 631 млн долл. по сравнению с 1 млрд долл. за аналогичный период 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась. В частности, это коснулось машинного оборудования, говорил источник Reuters.
Какова причина сокращения экспорта Турции в РФ
Причиной сокращения товарооборота стал риск вторичных санкций США. 22 декабря 2023 г. американский президент Джо Байден разрешил Минфину вводить ограничения против иностранных финансовых организаций, которые помогают обслуживать соглашения с участием подсанкционных лиц из РФ или способствуют поставке оборудования российскому военно-промышленному комплексу.
После этого банки в Турции начали пересматривать отношения с клиентами из РФ из-за страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Ситуация затронула и российские экспортеры нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели.
В начале февраля турецкие банки начали закрывать счета российских компаний. При этом, если раньше под ограничения подпадали только те, кто находился под санкциями, теперь это распространилось почти на всех.
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