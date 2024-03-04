Туреччина скоротила на третину експорт до РФ. Яка причина

Обсяг поставок з Туреччини до Росії за лютий скоротився на 33% – до 670 млн дол порівняно з 1 млрд дол за аналогічний період 2023 року.

На скільки зменшився турецький експорт до РФ

За підсумками двох місяців року, турецький експорт до РФ становив 1,29 млрд дол. Роком раніше він перевищував 2 млрд дол. Нині на Росію припадає всього 3,2% у загальному експорті Туреччини. У лютому лідерами за цим показником стали Німеччина (1,72 млрд дол) та США (1,33 млрд дол).

Імпорт із Росії до Туреччини минулого місяця також впав більш ніж на третину (36,65%) — з 2 млрд дол до 1,3 млрд дол рік до року.

Схожа тенденція спостерігалася й у січні. Тоді експорт з Туреччини до Росії скоротився на 39%, до 631 млн дол порівняно з 1 млрд дол за аналогічний період 2023 року. За низкою товарів торгівля повністю припинилася. Зокрема, це торкнулося машинного обладнання, говорило джерело Reuters.

Яка причина скорочення експорту Туреччини до РФ

Причиною скорочення товарообігу став ризик вторинних санкцій США. 22 грудня 2023 року американський президент Джо Байден дозволив Мінфіну вводити обмеження проти іноземних фінансових організацій, які допомагають обслуговувати угоди за участю підсанкційних осіб із РФ або сприяють постачанню обладнання російському військово-промисловому комплексу.

Після цього банки в Туреччині почали переглядати відносини з клієнтами з РФ через страх втратити доступ до долара, на який припадає майже половина світових фінансових транзакцій. Ситуація торкнулася і російських експортерів нафти, які перестали отримувати гроші за продані Анкарі барелі.

У січні аналогічні проблеми виникли з Індією, яка відмовилася приймати 14 танкерів із сахалінською нафтою сорту Sokol після того, як "Роснєфть" не змогла відкрити рахунок в ОАЕ, щоб отримувати оплату в дирхамах, — зазначає ЗМІ. Поширити

На початку лютого турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній. При цьому, якщо раніше під обмеження підпадали лише ті, хто перебував під санкціями, то тепер це поширилося майже на всіх.