Туреччина почала працювати над покращенням відносин зі США і стала частково дотримуватись фінансових санкцій проти РФ.

Що відомо про дотримання Туреччиною санкцій проти РФ

За інформацією видання, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан планує провести зустріч із очільником Держдепу Ентоні Блінкеном і радником президента Джо Байдена з питань безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні через кілька днів після зустрічі із головою дипломатії РФ Сергієм Лавровим.

У матеріалі видання зазначається, що Туреччині стає дедалі важче балансувати у відносинах зі США та РФ.

Очікується, що під час зустрічі із Блінкеном та Салліваном глава МЗС Туреччини планує обговорити скасування санкцій США, спрямованих проти оборонної промисловості Туреччини у зв'язку з придбанням нею сучасної російської системи протиракетної оборони С-400.

Водночас Туреччину було виключено з програми винищувачів F-35, і Фідан може спробувати домовитися про відшкодування 1,4 мільярда доларів, які Туреччина раніше вклала в цю ініціативу.

Зазначається, що Туреччина прагне поліпшити відносити зі США на тлі домовленностей із Кремлем щодо взаємодії у енергетичній сфері, оскільки офіційна Анкара прагне перетворити країну на енергетичний центр завдяки поставкам російського газу до ЄС.

Туреччина стала першою країною НАТО після вторгнення в Україну, яка запросила президента Росії відвідати її, ймовірно, після березневих виборів в обох країнах.

Тим часом, експорт Туреччини до Росії впав приблизно на 40% за перші два місяці цього року порівняно з 2023 роком, оскільки банки посилили контроль за транзакціями, пов'язаними з Росією, щоб уникнути порушення санкцій США.

Міністерство фінансів і Держдепартамент США запровадили санкції проти понад 250 компаній і приватних осіб у Китаї, Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах за їхню допомогу Росії.

Що відомо про військові відносини між Туреччиною та США

Зазначається, що нещодавнє схвалення Туреччиною ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО дало змогу Вашингтону погодити продаж Анкарі бойових літаків F-16, ракет і бомб на суму 23 млрд доларів.

Туреччина є важливим партнером США на Близькому Сході. Авіабази країни, насамперед Інджірлік, де розміщені американські ядерні боєголовки, використовувалися для шпигунства за Росією під час Холодної війни, для авіаударів по ІДІЛ у Сирії та для транспортування вантажів для американських військ в Афганістані та Іраку.

Однак Фідан дав зрозуміти, що воліє зберегти російську ППО, навіть якщо це означає, що Туреччина не зможе купувати винищувачі F-35.

Також Туреччина також запросила у США дозвіл на спільне виробництво двигунів GE Aerospace, що використовуються в літаках F-16, з метою використання їх на своїх власних вітчизняних винищувачах.