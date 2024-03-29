Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган не поїде до російського диктатора Володимира Путіна на військовий парад 9 травня.

Ердоган поїде на зустріч до Байдена, а не до Путіна

Як дізнався Reuters від своїх інсайдерів, президенту Туреччину довелося обирати між візитом до нелегітимного президента РФ та переговорами з очільником Білого дому Джо Байденом.

Згідно з останніми даними, Ердоган вирішив обрати другий варіант.

Що важливо розуміти, візит Ердогана до Вашингтона буде першим протягом останніх 5 років.

Востаннє він проводив переговори з тодішнім президентом Дональдом Трампом, з яким у нього були хороші особисті зв'язки.

Після обрання президента Джо Байдена 2020 року Анкара домагалася ще однієї особистої зустрічі.

Що відомо про відносини між Туреччиною та США

Останнім часом напружені відносини між офіційними Вашингтоном та Анкарою значно потеплішали.

Крига скресла після того, як в січні Туреччина ратифікувала заявку Швеції на членство в НАТО.

Проте напруженість зберігається, зокрема з приводу північної Сирії, де сили США пов'язані з курдськими бойовиками, яких Анкара вважає терористами. Вашингтон також вимагає від Анкари зробити більше для припинення транзиту товарів до Росії, які можуть використовуватися Москвою у військових діях в Україні. Поширити

На переконання іноземних аналітиків, президенти США та Туреччини, цілком можливо, мають намір обговорити війну між Ізраїлем і Хамасом, а також співробітництво в оборонній промисловості, включно з нещодавнім схваленням купівлі Туреччиною американських винищувачів F-16.