Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не поедет к российскому диктатору Владимиру Путину на военный парад 9 мая.
Эрдоган поедет на встречу к Байдену, а не к Путину
Как узнал Reuters от своих инсайдеров, президенту Турцию пришлось выбирать между визитом к нелегитимному президенту РФ и переговорам с главой Белого дома Джо Байденом.
Согласно последним данным, Эрдоган решил выбрать второй вариант.
Что важно понимать, визит Эрдогана в Вашингтон будет первым за последние 5 лет.
В последний раз он проводил переговоры с тогдашним президентом Дональдом Трампом, с которым у него были хорошие личные связи.
После избрания президента Джо Байдена в 2020 году Анкара добивалась еще одной личной встречи.
Что известно об отношениях между Турцией и США
В последнее время напряженные отношения между официальными Вашингтоном и Анкарой значительно улучшились.
Лед тронулся после того, как в январе Турция ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.
По мнению иностранных аналитиков, президенты США и Турции, вполне возможно, намерены обсудить войну между Израилем и Хамасом, а также сотрудничество в оборонной промышленности, включая недавнее одобрение покупки Турцией американских истребителей F-16.
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