Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не поедет к российскому диктатору Владимиру Путину на военный парад 9 мая.

Эрдоган поедет на встречу к Байдену, а не к Путину

Как узнал Reuters от своих инсайдеров, президенту Турцию пришлось выбирать между визитом к нелегитимному президенту РФ и переговорам с главой Белого дома Джо Байденом.

Согласно последним данным, Эрдоган решил выбрать второй вариант.

Что важно понимать, визит Эрдогана в Вашингтон будет первым за последние 5 лет.

В последний раз он проводил переговоры с тогдашним президентом Дональдом Трампом, с которым у него были хорошие личные связи.

После избрания президента Джо Байдена в 2020 году Анкара добивалась еще одной личной встречи.

Что известно об отношениях между Турцией и США

В последнее время напряженные отношения между официальными Вашингтоном и Анкарой значительно улучшились.

Лед тронулся после того, как в январе Турция ратифицировала заявку Швеции на членство в НАТО.

Однако напряженность сохраняется, в частности, по поводу северной Сирии, где силы США связаны с курдскими боевиками, которых Анкара считает террористами. Вашингтон также требует от Анкары сделать больше для прекращения транзита товаров в Россию, которые может использовать Москва в военных действиях в Украине. Поделиться

По мнению иностранных аналитиков, президенты США и Турции, вполне возможно, намерены обсудить войну между Израилем и Хамасом, а также сотрудничество в оборонной промышленности, включая недавнее одобрение покупки Турцией американских истребителей F-16.