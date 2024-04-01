Партія Ердогана програла опозиції на місцевих виборах вперше за 20 років
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Партія Ердогана програла опозиції на місцевих виборах вперше за 20 років

Ердоган
Джерело:  Reuters

Партія справедливості та розвитку (ПСР) президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана вперше за 20 років поступилася на муніципальних виборах опозиційній Народно-республіканській партії (НРП).

Що відомо про вибори в Турції

Після підрахунку 93% протоколів НРП отримує 37,4% голосів, тоді як правляча партія Ердогана — 35,7%. Опозиційні мери трьох найбільших міст — Анкари, Стамбула та Ізміра — збережуть посади за підсумками виборів. Також партія Ердогана втратить посади мерів у 19 ключових муніципалітетах, включно з великими містами Бурса і Баликесир на промислово розвиненому північному заході країни.

На жаль, ми не змогли отримати на муніципальних виборах той результат, якого хотіли і на який сподівалися, — сказав Ердоган своїм прихильникам в Анкарі.

Однак він запевнив, що вибори, на яких народ доносить політикам свою позицію через виборчу урну, стали "не кінцем, а початком поворотного етапу". Правляча партія "втратила висоту" по всій країні, і зробить кроки, щоб відреагувати на послання виборців, пообіцяв Ердоган. Він зазначив, що готовий найближчим часом виправляти помилки, якщо їх було допущено, і доповнити свою політику, якщо в ній "чогось не вистачає".

Своєю чергою, лідер НРП Екрем Імамоглу, який переміг на виборах мера Стамбула (він здобув 50,92% голосів проти 40,05% у представника ПСР Мурата Курума), заявив пізно ввечері 31 березня, що "ті, хто не розуміє послання нації, в кінцевому підсумку програють". При цьому його прихильники на мітингу скандували вимоги відставки Ердогана.

Ситуація в Туреччині

Турецький підприємець, інженер, технічний директор і співвласник компанії "Baykar Makina" Сельчук Байрактар може стати наступним президентом Туреччини. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Журналісти підкреслюють, що Байрактар одружений з однією з доньок чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, і всюди його зустрічають шанувальники. За даними опитувань, Сельчук Байрактар є одним із найпопулярніших громадських діячів країни.

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