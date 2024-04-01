Партия Эрдогана проиграла оппозиции на местных выборах впервые за 20 лет
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Партия Эрдогана проиграла оппозиции на местных выборах впервые за 20 лет

Эрдоган
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Источник:  Reuters

Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана впервые за 20 лет уступила муниципальным выборам оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Что известно о выборах в Турции

После подсчета 93% протоколов НРП получает 37,4% голосов, тогда как правящая партия Эрдогана — 35,7%. Оппозиционные мэры трех крупнейших городов — Анкары, Стамбула и Измира — сохранят должности по итогам выборов. Также партия Эрдогана потеряет должности мэров в 19 ключевых муниципалитетах, включая крупные города Бурса и Балыкесир на промышленно развитом северо-западе страны.

К сожалению, мы не смогли получить на муниципальных выборах тот результат, которого хотели и на который надеялись, — сказал Эрдоган своим поклонникам в Анкаре.

Однако он заверил, что выборы, на которых народ доносит политикам свою позицию через избирательную урну, стали "не концом, а началом поворотного этапа". Правящая партия "потеряла высоту" по всей стране, и предпримет шаги, чтобы отреагировать на послания избирателей, пообещал Эрдоган. Он отметил, что готов в ближайшее время исправлять ошибки, если они были допущены, и дополнить свою политику, если в ней "чего-то не хватает".

В свою очередь лидер НРП Экрем Имамоглу, победивший на выборах мэра Стамбула (он получил 50,92% голосов против 40,05% у представителя ПСР Мурата Курума), заявил поздно вечером 31 марта, что "те, кто не понимает послания нации, в конечном счете проиграют". При этом его поклонники на митинге скандировали требования отставки Эрдогана.

Ситуация в Турции

Турецкий предприниматель, инженер, технический директор и совладелец компании "Baykar Makina" Сельчук Байрактар может стать следующим президентом Турции. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Журналисты подчеркивают, что Байрактар женат на одной из дочерей действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, и повсюду его встречают поклонники. По данным опросов, Сельчук Байрактар является одним из популярнейших общественных деятелей страны.

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