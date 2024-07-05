Эрдоган предложил Путину создать "зерновой коридор" по Черному морю в Африку
Категория
Экономика
Дата публикации

Эрдоган предложил Путину создать "зерновой коридор" по Черному морю в Африку

Балкер
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Источник:  CNN Turk

Турция считает Черноморскую зерновую инициативу успешным проектом, действие которого можно было бы возобновить и вместо поставок зерна из РФ на Запад осуществлять поставки через Турцию в страны Африки.

Главные тезисы

  • Предложение Эрдогана о создании “зернового коридора” через Черное море в Африку может изменить геополитическую карту поставок зерна.
  • Обсуждение возможности достижения мира в российско-украинской войне с участием Турции как посредника.
  • Развитие двустороннего товарооборота и строительство новой АЭС между Турцией и Россией стоит на повестке дня.
  • Открытие журналистами фактов вывоза украденного украинского зерна Россией с оккупированных территорий в другие страны вызвало скандал.

Эрдоган хочет новый "зерновой коридор" совместно с Россией

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал журналистам по результатам визита в Астану, где участвовал в саммите ШОС.

Мы сделали очень хороший старт (на переговорах с Путиным — ред.), особенно по Черноморскому зерновому коридору. Как известно, по коридору мы провезли 30 млн тонн зерна. Я спросил их мнение о начале нового процесса, оставив в стороне отгрузку зерна на Запад, как они настаивают, создание коридора через Турцию в Африку и другие чувствительные к продовольственной безопасности регионы.

Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции

По его словам, Путин заинтересовался такой перспективой и пообещал приложить усилия по поставкам зерна в бедные страны Африки.

Относительно инициативы Турции по посредничеству для достижения мира в российско-украинской войне президент Эрдоган отметил, что война не выгодна ни России, ни Украине.

Я хочу верить, что теперь напряженность будет уменьшена, и можно будет построить мир. Мы готовы внести свой вклад, как мы делали до сих пор, чтобы защитить эту землю.

Путин встретился с Эрдоганом

3 июля нелегитимный президент России Владимир Путин прилетел в столицу Казахстана Астаны для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, где провел встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи Эрдоган заявил, что Турция нацелена на доведение объема двустороннего товарооборота с Россией до 100 млрд долл.

Он также сообщил, что Анкара и Москва ведут переговоры по строительству АЭС "Синоп" в Турции. Станция должна стать второй АЭС в стране после АЭС "Аккую", которую строят российские специалисты в провинции Мерсин.

В то же время Путин на встрече заявил, что отношения России и Турции развиваются постепенно, "несмотря на все сложности текущего момента в мире".

Эрдоган в свою очередь пригласил Путина в Турцию "в ближайшее время". Президент РФ ответил, что "обязательно приедет".

Президент Эрдоган отметил, что Турция может сформировать почву для соглашения о прекращении огня, а затем и достижения мира между Россией и Украиной. Он выразил уверенность в возможности справедливого урегулирования, удовлетворяющего обе стороны.

Что известно о компаниях, вывозящих украденное украинское зерно

Журналисты Bihus.Info обнаружили по меньшей мере 3 судна, которые вывозили украденное украинское зерно из порта в оккупированном Россией Мариуполе.

Отмечается, что первый корабль с угнанным украинским зерном вышел из порта оккупированного Мариуполя в мае 2023 года.

На видео российской пропаганды из оккупированного порта Мариуполя неоднократно попадал процесс погрузки зерна на несколько российских судов.

Среди них контейнеровозы STK-1003 и STK-1016 питерской фирмы "Удаленный Морской Терминал" и теплоход Mezhdurechensk, принадлежащие ростовскому "УК "Река-Море" российскому предпринимателю Геннадию Арустамову, в прошлом капитану буксиру.

По данным трекинговых сервисов, эти суда находились в порту оккупированного Мариуполя, после чего взяли курс в порты Ростова-на-Дону, Азов, Кавказ, Ейск.

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