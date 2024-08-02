У Білому домі очікують, що Іран здійснить напад на Ізраїль після вбивства політичного представника палестинського терористичного угруповання ХАМАС з Сектора Гази Ісмаїла Ганії.

Що відомо про загрозу нападу Ірану на Ізраїль

Журналісти видання із посиланням на двох посадовців з адміністрації президента США Джо Байдена зазначають, що Ірану та його сателітам може знадобитись кілька днів для підготовки нападу на Ізраїль.

За словами посадовців, Іран може вдатись до схожої атаки на Ізраїль, яку було здійснено 13 квітня, однак, ймовірно, більш масштабної.

У Білому домі мають занепокоєння, що у новій атаці може взяти участь ліванське терористичне угруповання “Хезболла".

Зокрема, представників адміністрації Байдена непокоїть, що для відбиття цієї атаки буде складніше зібрати міжнародну коаліцію, яка стала на захист Ізраїлю минулого разу.

Зазначається, що вбивство Ісмаїла Ганії викликало різькі антиізраїльські настрої майже у всіх мусульманських країнах на Близькому Сході.

Ще один американський посадовець підкреслив, що Пентагон та Центральне командування США готуються схожим чином як і напередодні атаки 13 квітня.

За словами чиновника, підготовка включає задіяння американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор'ї та Червоному морі.

Ми очікуємо кілька важких днів, - зазначив посадовець у коментарі журналістам. Поширити

У той же час Білий дім випустив заяву Байдена про готовність підтримати Ізраїль від атак терористичних ісламських рухів на Близькому Сході.

Підкреслюється, що Байден провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Що відомо про атаки підконтрольних Ірану угруповань на Ізраїль

Зокрема, бойовики терористичного ліванського угруповання "Хезболла" обстріляли територію Ізраїлю ввечері 1 серпня.

Бойовики з Лівану атакували ракетами район Західної Галілеї. Частину з них перехопили сили ППО, а решта впала на відкритій місцевості.

Незабаром після атаки, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) вдарила по пусковій установці "Хезболли" в районі Ятера на півдні Лівану, звідки були запущені ракети.

Крім того, артилерія ізраїльтян відкрила вогонь для усунення загроз в районах Рмайх та Рам'є на півдні Лівану.