РФ продолжает получать летальное оружие из Ирана и КНДР — аналитики
Категория
Мир
Дата публикации

РФ продолжает получать летальное оружие из Ирана и КНДР — аналитики

РФ продолжает получать летальное оружие из Ирана и КНДР — аналитики
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Источник:  ISW

Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей, получая летальное оружие для использования в войне против Украины.

Главные тезисы

  • Россия получает летальное оружие из Ирана и КНДР для использования в войне против Украины.
  • Иран и Северная Корея поставляют России беспилотники, ракеты и другое оружие.
  • Вопросы безопасности и стабильности в регионе обсуждаются на высоком уровне между странами.

Иран и КНДР оказывают России летальную помощь для войны в Украине

Аналитики отмечают, что Россия продолжает углублять двусторонние отношения с Ираном и Северной Кореей в обмен на оказание летальной помощи российским военным для использования в Украине.

Иранское государственное информационное агентство Mehr News Agency сообщило, что Иран запустит свои спутники "Ход-Ход" и "Косарь" на низкую околоземную орбиту с неустановленной российской станции в октябре 2024 года.

По оценкам Банка Южной Кореи, тяжелая и химическая промышленность Северной Кореи, в частности производство железа, стали, меди, никеля и алюминия, выросли больше всего в 2023 году — на 8,1%.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вонсик ранее заявлял, что снабжение Россией продовольствия в Северную Корею в обмен на оружие помогло Северной Корее стабилизировать цены и, вероятно, стимулировало внутреннее производство в Северной Корее.

Кроме того, по сообщениям, Северная Корея передала России до 4,8 миллионов артиллерийских снарядов, а Иран поставил в Россию беспилотники Shahed-136/131 и их компоненты.

Сотрудничество России и КНДР

19 июня российский правитель Владимир Путин впервые за 24 года прилетел в КНДР и встретился с Ким Чен Ином. Политики подписали документы, усиливающие сотрудничество.

После этого начальник управления нацбезопасности администрации президента Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул не будет ничем связан с помощью Украины, если Россия передаст КНДР высокоточное оружие.

Forbes писал, что Украина сможет уничтожать российские самолеты, если получит южнокорейские ракеты.

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