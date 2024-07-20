Иран может через несколько недель начать производство ядерного оружия — Блинкен

Иран, вероятно, может изготовить достаточное количество материала для создания ядерного оружия уже через одну-две недели.

Иран через 1-2 недели может начать производство для ядерного оружия

Об этом 19 июля заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме Aspen Security Forum в Колорадо.

Как отмечается, его оценка является кратчайшим термином, о котором когда-либо говорили американские официальные лица. Она появилась на фоне того, что Иран в последние месяцы активно увеличивал производство расщепляемых материалов.

Они еще не выработали оружие, но это то, за чем мы, конечно, очень и очень внимательно следим, — добавил госсекретарь США. Поделиться

Блинкен сказал, что политика США состоит в том, чтобы не допустить наличия у Ирана ядерного оружия, и что администрация предпочла бы остановить это посредством дипломатии.

Администрация Байдена более года вела косвенные переговоры с Ираном, направленные на возобновление иранского ядерного соглашения.

Эти усилия потерпели крах в конце 2022 года, когда США обвинили Иран в том, что тот выдвигает «необоснованные» требования, связанные с исследованием Международным агентством по атомной энергии непонятных следов урана, найденных на нераскрытых иранских объектах. В течение следующих месяцев администрация утверждала, что иранское ядерное соглашение «не стоит в повестке дня».

Новый президент Ирана предположил, что они открыты для взаимодействия с Западом. Однако высокопоставленный чиновник Государственного департамента заявил CNN, что они больше не верят в возможность возвращения к ядерному соглашению, поскольку за прошедшие с момента срыва переговоров годы Иран совершил слишком много эскалационных действий, — пишет издание. Поделиться

В Госдепе также заявили, что не ожидают, что недавние выборы в Иране изменят поведение страны.

Что этому предшествовало

Ядерное соглашение с Ираном в 2015 году подписали США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. Они договорились, что иранские власти отказываются от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций.