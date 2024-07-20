Иран может через несколько недель начать производство ядерного оружия — Блинкен

Иран, вероятно, может изготовить достаточное количество материала для создания ядерного оружия уже через одну-две недели.
Главные тезисы
- Политика США направлена на предотвращение наличия ядерного оружия у Ирана путем дипломатических усилий.
- Переговоры о возобновлении иранского ядерного соглашения потерпели крах из-за несостоятельных требований со стороны Ирана.
- США вышли из ядерного соглашения с Ираном в 2018 году, что привело к введению новых санкций против страны.
Иран через 1-2 недели может начать производство для ядерного оружия
Об этом 19 июля заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на форуме Aspen Security Forum в Колорадо.
Как отмечается, его оценка является кратчайшим термином, о котором когда-либо говорили американские официальные лица. Она появилась на фоне того, что Иран в последние месяцы активно увеличивал производство расщепляемых материалов.
Блинкен сказал, что политика США состоит в том, чтобы не допустить наличия у Ирана ядерного оружия, и что администрация предпочла бы остановить это посредством дипломатии.
Администрация Байдена более года вела косвенные переговоры с Ираном, направленные на возобновление иранского ядерного соглашения.
Эти усилия потерпели крах в конце 2022 года, когда США обвинили Иран в том, что тот выдвигает «необоснованные» требования, связанные с исследованием Международным агентством по атомной энергии непонятных следов урана, найденных на нераскрытых иранских объектах. В течение следующих месяцев администрация утверждала, что иранское ядерное соглашение «не стоит в повестке дня».
В Госдепе также заявили, что не ожидают, что недавние выборы в Иране изменят поведение страны.
Что этому предшествовало
Ядерное соглашение с Ираном в 2015 году подписали США, Великобритания, Россия, Франция, Китай, Германия и ЕС. Они договорились, что иранские власти отказываются от своей ядерной программы в обмен на отмену экономических санкций.
В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения по ядерной программе Ирана и ввел новые санкции против иранского режима. Он назвал соглашение несправедливым и выразил сомнение, что оно ограничит ядерные амбиции Тегерана.
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