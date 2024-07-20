Іран може за кілька тижнів почати виробництво ядерної зброї — Блінкен
Категорія
Світ
Дата публікації

Іран може за кілька тижнів почати виробництво ядерної зброї — Блінкен

Іран може за кілька тижнів почати виробництво ядерної зброї — Блінкен
Джерело:  CNN

Іран, імовірно, може виготовити достатню кількість матеріалу для створення ядерної зброї вже за один-два тижні.

Головні тези:

 

  • Адміністрація США прагне вберегти світ від поширення ядерної зброї в Ірані та активно використовує дипломатію для досягнення цієї мети.
  • Після зриву переговорів з Іраном у 2022 році, можливість повернення до ядерної угоди стає малоймовірною через ескалацію дій з боку Ірану.
  • Попри традиційний діалог на профільних форумах, можлива угода щодо ядерної програми Ірану майже не враховується з новими обставинами.

Іран за 1-2 тижні може почати виробництво для ядерної зброї

Про це 19 липня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.

Як зазначається, його оцінка є найкоротшим терміном, про який коли-небудь говорили американські офіційні особи. Вона зʼявилася на тлі того, що Іран в останні місяці активно збільшував виробництва розщеплюваних матеріалів.

Вони ще не виробили самої зброї, але це те, за чим ми, звичайно, дуже і дуже уважно стежимо, — додав держсекретар США.

Блінкен сказав, що політика США полягає в тому, щоб не допустити наявності в Ірану ядерної зброї, і що адміністрація воліла б зупинити це за допомогою дипломатії.

Адміністрація Байдена понад рік вела непрямі переговори з Іраном, спрямовані на відновлення іранської ядерної угоди.

Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран, що той висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців адміністрація стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Новий президент Ірану припустив, що вони відкриті до взаємодії із Заходом. Однак високопоставлений чиновник Державного департаменту заявив CNN, що вони більше не вірять у можливість повернення до ядерної угоди, оскільки за роки, що минули з моменту зриву переговорів, Іран вчинив надто багато ескалаційних дій, — пише видання.

У Держдепі також заявили, що не очікують, що недавні вибори в Ірані змінять поводження країни.

Що цьому передувало

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія відновлює радянський склад ядерної зброї в окупованому Криму
Феодосія-13
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Новий президент Ірану Пезешкіан розкрив своє ставлення до Москви та війни РФ против України
Масуд Пезешкіан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЄС продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни РФ проти України
ЄС продовжив санкції проти Ірану за підтримку війни РФ проти України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?