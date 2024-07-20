Іран може за кілька тижнів почати виробництво ядерної зброї — Блінкен

Іран, імовірно, може виготовити достатню кількість матеріалу для створення ядерної зброї вже за один-два тижні.

Іран за 1-2 тижні може почати виробництво для ядерної зброї

Про це 19 липня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.

Як зазначається, його оцінка є найкоротшим терміном, про який коли-небудь говорили американські офіційні особи. Вона зʼявилася на тлі того, що Іран в останні місяці активно збільшував виробництва розщеплюваних матеріалів.

Вони ще не виробили самої зброї, але це те, за чим ми, звичайно, дуже і дуже уважно стежимо, — додав держсекретар США. Поширити

Блінкен сказав, що політика США полягає в тому, щоб не допустити наявності в Ірану ядерної зброї, і що адміністрація воліла б зупинити це за допомогою дипломатії.

Адміністрація Байдена понад рік вела непрямі переговори з Іраном, спрямовані на відновлення іранської ядерної угоди.

Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран, що той висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців адміністрація стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Новий президент Ірану припустив, що вони відкриті до взаємодії із Заходом. Однак високопоставлений чиновник Державного департаменту заявив CNN, що вони більше не вірять у можливість повернення до ядерної угоди, оскільки за роки, що минули з моменту зриву переговорів, Іран вчинив надто багато ескалаційних дій, — пише видання. Поширити

У Держдепі також заявили, що не очікують, що недавні вибори в Ірані змінять поводження країни.

Що цьому передувало

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.