Іран може за кілька тижнів почати виробництво ядерної зброї — Блінкен

Іран, імовірно, може виготовити достатню кількість матеріалу для створення ядерної зброї вже за один-два тижні.
Головні тези:
- Адміністрація США прагне вберегти світ від поширення ядерної зброї в Ірані та активно використовує дипломатію для досягнення цієї мети.
- Після зриву переговорів з Іраном у 2022 році, можливість повернення до ядерної угоди стає малоймовірною через ескалацію дій з боку Ірану.
- Попри традиційний діалог на профільних форумах, можлива угода щодо ядерної програми Ірану майже не враховується з новими обставинами.
Іран за 1-2 тижні може почати виробництво для ядерної зброї
Про це 19 липня заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на безпековому форумі Aspen Security Forum у Колорадо.
Як зазначається, його оцінка є найкоротшим терміном, про який коли-небудь говорили американські офіційні особи. Вона зʼявилася на тлі того, що Іран в останні місяці активно збільшував виробництва розщеплюваних матеріалів.
Блінкен сказав, що політика США полягає в тому, щоб не допустити наявності в Ірану ядерної зброї, і що адміністрація воліла б зупинити це за допомогою дипломатії.
Адміністрація Байдена понад рік вела непрямі переговори з Іраном, спрямовані на відновлення іранської ядерної угоди.
Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран, що той висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців адміністрація стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».
У Держдепі також заявили, що не очікують, що недавні вибори в Ірані змінять поводження країни.
Що цьому передувало
Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.
У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив нові санкції проти іранського режиму. Він назвав угоду несправедливою і висловив сумнів, що вона обмежить ядерні амбіції Тегерану.
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