Росія відновлює радянський склад ядерної зброї в окупованому Криму

В окупованому Криму росіяни здійснили часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13" — радянського складу ядерної зброї. Проте зараз зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів армії РФ.

Радянський склад ядерної зброї у Криму використовується як склад для зберігання боєприпасів РФ

У Головному управлінні розвідки МО України прокоментували наявність на окупованому півострові ядерної зброї.

У ГУР зазначили, що в окупованому Криму відсутні об’єкти, на яких окупанти розміщують ядерну зброю. Крім того, не було зафіксовано випадків перевезення зазначеної зброї.

В січні 2023 року представник ГУР МОУ Андрій Черняк повідомляв, що окупанти у Криму працювали попередні роки над відновленням складу ядерної зброї на території півострова.

Наразі, за наявними даними української розвідки, проведено часткове відновлення об’єкту "Феодосія-13". Проте зазначений об’єкт використовується як склад для зберігання звичайних боєприпасів.

Феодосія-13

У ГУР зазначили, що носіями тактичної ядерної зброї можуть бути літаки, вертольоти, а також підводні човни, кораблі, катери, що розміщуються в Криму.

Зокрема, окупаційні ракетні війська та артилерія сухопутних військ у Криму володіють оперативно-тактичними ракетами ракетних бригад (ОТРК "Іскандер"), а також спеціальними артилерійськими пострілами (ядерні артилерійські снаряди і мінометні міни) та артилерійськими частинами, на озброєнні яких знаходяться 152-мм і 203-мм артилерійські системи та 240-мм міномети.

Російські повітряно-космічні сили мають ядерні боєприпаси військово-повітряних сил (бойові частини крилатих ракет авіаційного базування, авіаційні бомби та авіаційні морські міни), носіями яких можуть бути штурмові та бомбардувальні літаки оперативно-тактичної авіації (Су-25СМ3. Су-24М. Cy-34. MіГ -31К).

Крім того, українські розвідники додали, що можуть бути окремі, визначені відповідними наказами, частини ППО, що оснащені комплексами С-300ПМ. Зокрема, військово-морський флот Росії має:

ядерні боєприпаси ВМФ не головні частини та бойові блоки ракет морського базування і берегових ракетних комплексів;

бойові частини протикорабельних і протичовнових ракет;

бойові зарядні відділення і бойові частини торпед і ракето-торпед;

якірні та донні міни;

артилерійські снаряди берегової артилерії;

глибинні бомби і "пірнальні" авіаційні бомби.

Водночас ГУР не зафіксували додаткових переміщень ракетоносіїв ядерної зброї до окупованого півострова для застосування тактичної ядерної зброї.

ГУР завдало ударів по окупованих Дебальцевому та Новолуганському

Бійці Головного управління розвідки Міноборони завдали ударів по військових об'єктах злочинної армії РФ в окупованих Дебальцевому та Новолуганському на Донеччині.

Зазначається, що ударів було завдано 6 липня.

6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області, — підкреслюють у ГУР. Поширити