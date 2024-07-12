Россия восстанавливает советский склад ядерного оружия в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму россияне осуществили частичное восстановление объекта "Феодосия-13" - советского состава ядерного оружия. Однако в настоящее время указанный объект используется как склад для хранения обычных боеприпасов армии РФ.
Главные тезисы
- Украинская разведка утверждает, что на оккупированном полуострове отсутствуют объекты для размещения ядерного оружия и не зафиксированы случаи его перевозки.
- Российские военные владеют большим арсеналом тактического ядерного оружия, которое может быть размещено на разных видах транспортных средств и воинских частях РФ.
- Главное управление разведки Министерства обороны нанесло удары по военным объектам российской армии в оккупированных территориях Дебальцево и Новолуганском.
Советский склад ядерного оружия в Крыму используется как склад для хранения боеприпасов РФ
В Главном управлении разведки МО Украины прокомментировали наличие на оккупированном полуострове ядерного оружия.
В ГУР отметили, что в оккупированном Крыму отсутствуют объекты, на которых оккупанты размещают ядерное оружие. Кроме того, не были зафиксированы случаи перевозки указанного оружия.
В январе 2023 года представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщал, что оккупанты в Крыму работали в предыдущие годы над восстановлением состава ядерного оружия на территории полуострова.
По имеющимся данным украинской разведки, проведено частичное восстановление объекта "Феодосия-13". Однако указанный объект используется как склад хранения обычных боеприпасов.
В ГУР отметили, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты, вертолеты, а также подлодки, корабли, катера, размещаемые в Крыму.
В частности, оккупационные ракетные войска и артиллерия сухопутных войск в Крыму владеют оперативно-тактическими ракетами ракетных бригад (ОТРК "Искандер"), а также специальными артиллерийскими выстрелами (ядерные артиллерийские снаряды и минометные мины) и артиллерийскими частями, на вооружении которых находятся 152-мм и 2-мм и 2-мм минометы.
Российские воздушно-космические силы обладают ядерными боеприпасами военно-воздушных сил (боевые части крылатых ракет авиационного базирования, авиационные бомбы и морские мины), носителями которых могут быть штурмовые и бомбардировочные самолеты оперативно-тактической авиации (Су-25СМ3. Су-24М. Cy. -34.
Кроме того, украинские разведчики добавили, что могут быть отдельные, определенные соответствующими приказами части ПВО, оснащенные комплексами С-300ПМ. В частности, военно-морской флот России имеет:
ядерные боеприпасы ВМФ не головные части и боевые блоки ракет морского базирования и береговых ракетных комплексов;
боевые части противокорабельных и противолодочных ракет;
боевые зарядные отделения и боевые части торпед и ракето-торпед;
якорные и донные мины;
артиллерийские снаряды береговой артиллерии;
глубинные бомбы и "ныряльные" авиационные бомбы.
В то же время, ГУР не зафиксировали дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия к оккупированному полуострову для применения тактического ядерного оружия.
ГУР нанесло удары по оккупированным Дебальцево и Новолуганскому.
Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удары по военным объектам преступной армии РФ в оккупированных Дебальцево и Новолуганском Донецкой области.
Отмечается, что удары были нанесены 6 июля.
в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасов;
в Новолуганском ГУР сожгло дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".
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