Россия восстанавливает советский склад ядерного оружия в оккупированном Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Россия восстанавливает советский склад ядерного оружия в оккупированном Крыму

Феодосия-13
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Источник:  Суспільне

В оккупированном Крыму россияне осуществили частичное восстановление объекта "Феодосия-13" - советского состава ядерного оружия. Однако в настоящее время указанный объект используется как склад для хранения обычных боеприпасов армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинская разведка утверждает, что на оккупированном полуострове отсутствуют объекты для размещения ядерного оружия и не зафиксированы случаи его перевозки.
  • Российские военные владеют большим арсеналом тактического ядерного оружия, которое может быть размещено на разных видах транспортных средств и воинских частях РФ.
  • Главное управление разведки Министерства обороны нанесло удары по военным объектам российской армии в оккупированных территориях Дебальцево и Новолуганском.

Советский склад ядерного оружия в Крыму используется как склад для хранения боеприпасов РФ

В Главном управлении разведки МО Украины прокомментировали наличие на оккупированном полуострове ядерного оружия.

В ГУР отметили, что в оккупированном Крыму отсутствуют объекты, на которых оккупанты размещают ядерное оружие. Кроме того, не были зафиксированы случаи перевозки указанного оружия.

В январе 2023 года представитель ГУР МОУ Андрей Черняк сообщал, что оккупанты в Крыму работали в предыдущие годы над восстановлением состава ядерного оружия на территории полуострова.

По имеющимся данным украинской разведки, проведено частичное восстановление объекта "Феодосия-13". Однако указанный объект используется как склад хранения обычных боеприпасов.

Феодосия-13

В ГУР отметили, что носителями тактического ядерного оружия могут быть самолеты, вертолеты, а также подлодки, корабли, катера, размещаемые в Крыму.

В частности, оккупационные ракетные войска и артиллерия сухопутных войск в Крыму владеют оперативно-тактическими ракетами ракетных бригад (ОТРК "Искандер"), а также специальными артиллерийскими выстрелами (ядерные артиллерийские снаряды и минометные мины) и артиллерийскими частями, на вооружении которых находятся 152-мм и 2-мм и 2-мм минометы.

Российские воздушно-космические силы обладают ядерными боеприпасами военно-воздушных сил (боевые части крылатых ракет авиационного базирования, авиационные бомбы и морские мины), носителями которых могут быть штурмовые и бомбардировочные самолеты оперативно-тактической авиации (Су-25СМ3. Су-24М. Cy. -34.

Кроме того, украинские разведчики добавили, что могут быть отдельные, определенные соответствующими приказами части ПВО, оснащенные комплексами С-300ПМ. В частности, военно-морской флот России имеет:

  • ядерные боеприпасы ВМФ не головные части и боевые блоки ракет морского базирования и береговых ракетных комплексов;

  • боевые части противокорабельных и противолодочных ракет;

  • боевые зарядные отделения и боевые части торпед и ракето-торпед;

  • якорные и донные мины;

  • артиллерийские снаряды береговой артиллерии;

  • глубинные бомбы и "ныряльные" авиационные бомбы.

В то же время, ГУР не зафиксировали дополнительных перемещений ракетоносителей ядерного оружия к оккупированному полуострову для применения тактического ядерного оружия.

ГУР нанесло удары по оккупированным Дебальцево и Новолуганскому.

Бойцы Главного управления разведки Минобороны нанесли удары по военным объектам преступной армии РФ в оккупированных Дебальцево и Новолуганском Донецкой области.

Отмечается, что удары были нанесены 6 июля.

6 июля разведчики департамента активных действий ГУР МО Украины во взаимодействии с подразделением аэроразведки 45-й отдельной артиллерийской бригады обнаружили и нанесли огневое поражение по двум военным объектам государства-агрессора России на временно оккупированной территории Донецкой области, — подчеркивают в ГУР.

  • в Дебальцево разведчики ударили по логистическому центру. Там захватчики хранили оборудование для танков и боеприпасов;

  • в Новолуганском ГУР сожгло дорогостоящую российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330Ж "Житель".

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