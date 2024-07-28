РФ продовжує отримувати летальну зброю з Ірану та КНДР — аналітики

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю, отримуючи летальну зброю для використання у війні проти України.
Головні тези:
- РФ використовує летальну допомогу від Ірану та КНДР для ведення війни проти України.
- Іран та КНДР активно надають Росії зброю та компоненти для зміцнення її військової потужності.
- Відносини між цими країнами містять потенційну загрозу для стабільності та безпеки у регіоні.
- Україна може мати шанс на ефективний опір за умови отримання підтримки від міжнародних партнерів та обладнання відповідного рівня.
Іран і КНДР надають Росії летальну допомогу для війни в Україні
Аналітики зазначають, що Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання її в Україні.
Іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.
За оцінками Банку Південної Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році — на 8,1%.
Крім того, за повідомленнями, Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти.
Співпраця Росії та КНДР
19 червня російський правитель Володимир Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Політики підписали документи, які посилюють співпрацю.
Після цього начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим зв'язаний стосовно допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.
Forbes писав, що Україна зможе знищувати російські літаки, якщо отримає південнокорейські ракети.
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