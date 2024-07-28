РФ продовжує отримувати летальну зброю з Ірану та КНДР — аналітики

Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном та Північною Кореєю, отримуючи летальну зброю для використання у війні проти України.

Іран і КНДР надають Росії летальну допомогу для війни в Україні

Аналітики зазначають, що Росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання її в Україні.

Іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.

За оцінками Банку Південної Кореї, важка та хімічна промисловість Північної Кореї, зокрема виробництво заліза, сталі, міді, нікелю та алюмінію, зросли найбільше у 2023 році — на 8,1%.

Міністр оборони Південної Кореї Шин Вонсік раніше заявляв, що постачання Росією продовольства до Північної Кореї в обмін на зброю допомогло Північній Кореї стабілізувати ціни і, ймовірно, стимулювало внутрішнє виробництво в Північній Кореї. Поширити

Крім того, за повідомленнями, Північна Корея передала Росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до Росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти.

Співпраця Росії та КНДР

19 червня російський правитель Володимир Путін вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Політики підписали документи, які посилюють співпрацю.

Після цього начальник управління нацбезпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Сеул не буде нічим зв'язаний стосовно допомоги Україні, якщо Росія передасть КНДР високоточну зброю.

Forbes писав, що Україна зможе знищувати російські літаки, якщо отримає південнокорейські ракети.