Копія іранського Qasef. У Росії розмріялися про випуск "нового" дрона-камікадзе

Російський "Завод Сигнал" запантентував свій безпілотник, який візуально нагадує дрон-камікадзе Qasef іранської розробки, який вже використовувався єменськими хуситами.

У Росії випускатимуть "новий" дрон-камікадзе

Патент передбачає, що цей свій дрон російський "Завод Сигнал" виготовлятиме методом лиття пластмаси під тиском на термопластавтоматі, елементи корпусу поєднуватимуться між собою віброзварюванням або спеціальним клеєм, а потім готові елементи конструкції дрона мають насаджуватись на силову з’єднувальну трубу та лонжерон центроплану з вуглепластику.

Найбільш ймовірно, що йдеться про профільне підприємство в місті Ульяновск, яке формально спеціалізується на виробництві вузлів та агрегатів для авіаційної промисловості та автомобільної індустрії. Поширити

На початку січня 2024 року були повідомлення про те, що російський "Завод Сигнал" в Ульяновску має намір розгорнути власне виробництво безпілотників, на яке збирались залучити місцевих школярів та студентів. Тип дронів при цьому не заявлявся.

Вибір підприємства можна пояснити одразу кілька можливими факторами — ініціатива керівництва самого заводу, виробничі компетенції, фактор близькості до внутрішніх водних шляхів, якими у випадку потреби можна буде доставляти необхідні для виробництва вузли та агрегати.

Дрон-камікадзе Qasef

Дрон Qasef був створений як розвиток іранського БПЛА-камікадзе Ababil, стартова маса — 85 кг, зокрема бойова частина — 30 кг, довжина фюзеляжу — 2,88 м, розмах крила — 3, 25 м, заявлена дальність польоту — до 100 км.

По суті, Qasef можна назвати потужнішим аналогом російського дрона-камікадзе "Ланцет", особливо в плані дальності ураження цілей та потужності бойової частини. Тому є певна ймовірність, що росіяни можуть все ж піти на розгортання виробництва копії цього БПЛА іранського походження, котрий раніше "світився" у розпорядженні єменських хуситів.

Що відомо про новий дрон, який розробляють Китай з РФ

У 2023 році компанії з РФ і КНР провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Shahed, а цього року почали розробку та тестування версії для підготовки до відправлення в Росію.

Водночас джерела Bloomberg кажуть, що китайські безпілотники в Україні ще не будуть використовуватися. Поширити

Деякі країни вважають, що надання Росії БПЛА для цілей нападу перетне межу летальної допомоги, проти якої китайських офіційних осіб неодноразово застерігав Захід, повідомили двоє офіційних осіб.