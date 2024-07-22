Копия иранского Qasef. В России размечтались о выпуске "нового" дрона-камикадзе

В России будут выпускать "новый" дрон-камикадзе

Патент предусматривает, что этот свой дрон российский "Завод Сигнал" будет изготавливать методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате, элементы корпуса будут сочетаться между собой вибровкой или специальным клеем, а затем готовые элементы конструкции дрона должны насаживаться на силовую соединительную трубу. .

Наиболее вероятно, что речь идет о профильном предприятии в городе Ульяновске, которое формально специализируется на производстве узлов и агрегатов для авиационной промышленности и автомобильной индустрии. Поделиться

В начале января 2024 года были сообщения о том, что российский "Завод Сигнал" в Ульяновске намерен развернуть собственное производство беспилотников, на которое собирались привлечь местных школьников и студентов. Тип дронов при этом не заявлялся.

Выбор предприятия можно объяснить сразу несколько возможными факторами — инициативой руководства самого завода, производственными компетенциями, фактором близости к внутренним водным путям, которыми в случае необходимости можно будет доставлять необходимые для производства узлы и агрегаты.

Дрон-камикаде Qasef

Дрон Qasef был создан как развитие иранского БПЛА-камикадзе Ababil, стартовая масса — 85 кг, в том числе боевая часть — 30 кг, длина фюзеляжа — 2,88 м, размах крыла — 3,25 м, заявленная дальность полета — до 100 км.

По сути, Qasef можно назвать более мощным аналогом российского дрона-камикадзе "Ланцет", особенно в плане дальности поражения целей и мощности боевой части. Поэтому есть определенная вероятность, что россияне могут все же пойти на развертывание производства копии этого БПЛА иранского происхождения, ранее "светившегося" в распоряжении йеменских хуситов.

Что известно о новом дроне, который разрабатывают Китай с РФ

В 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию.

В то же время, источники Bloomberg говорят, что китайские беспилотники в Украине еще не будут использоваться. Поделиться

Некоторые страны считают, что предоставление России БПЛА для целей нападения пересечет границу летальной помощи, против которой китайских официальных лиц неоднократно предостерег Запад, сообщили двое официальных лиц.