Копия иранского Qasef. В России размечтались о выпуске "нового" дрона-камикадзе

Российский "Завод Сигнал" запантентовал свой беспилотник, визуально напоминающий дрон-камикадзе Qasef иранской разработки, уже использовавшийся йеменскими хуситами.
Главные тезисы
- Российский завод “Сигнал” разработал беспилотник, напоминающий иранский дрон Qasef.
- Есть вероятность копирования иранского дрона для развертывания производства в России.
- Этот иранский дрон уже использовали йеменские хуситы.
В России будут выпускать "новый" дрон-камикадзе
Патент предусматривает, что этот свой дрон российский "Завод Сигнал" будет изготавливать методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате, элементы корпуса будут сочетаться между собой вибровкой или специальным клеем, а затем готовые элементы конструкции дрона должны насаживаться на силовую соединительную трубу. .
В начале января 2024 года были сообщения о том, что российский "Завод Сигнал" в Ульяновске намерен развернуть собственное производство беспилотников, на которое собирались привлечь местных школьников и студентов. Тип дронов при этом не заявлялся.
Выбор предприятия можно объяснить сразу несколько возможными факторами — инициативой руководства самого завода, производственными компетенциями, фактором близости к внутренним водным путям, которыми в случае необходимости можно будет доставлять необходимые для производства узлы и агрегаты.
Дрон Qasef был создан как развитие иранского БПЛА-камикадзе Ababil, стартовая масса — 85 кг, в том числе боевая часть — 30 кг, длина фюзеляжа — 2,88 м, размах крыла — 3,25 м, заявленная дальность полета — до 100 км.
По сути, Qasef можно назвать более мощным аналогом российского дрона-камикадзе "Ланцет", особенно в плане дальности поражения целей и мощности боевой части. Поэтому есть определенная вероятность, что россияне могут все же пойти на развертывание производства копии этого БПЛА иранского происхождения, ранее "светившегося" в распоряжении йеменских хуситов.
Что известно о новом дроне, который разрабатывают Китай с РФ
В 2023 году компании из РФ и КНР провели переговоры о сотрудничестве по копированию иранского беспилотника Shahed, а в этом году начали разработку и тестирование версии для подготовки к отправке в Россию.
Некоторые страны считают, что предоставление России БПЛА для целей нападения пересечет границу летальной помощи, против которой китайских официальных лиц неоднократно предостерег Запад, сообщили двое официальных лиц.
Один человек, осведомленный с этим вопросом, сказал, что, по оценкам США, Китай взвешивает, следует ли присылать полностью построенные беспилотники, но тем временем присылает "комплекты, которые можно превратить в ударные дроны". США до сих пор не считают, что Китай посылает смертоносную помощь России, сказал он, отметив, что другие страны могут иметь другую интерпретацию.
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