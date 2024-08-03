США екстрено відправляють винищувачі і військові кораблі на Близький Схід

На тлі стрімкого загострення ситуації на Близькому Сході Міноборони США ухвалило перше офіційне рішення. Пентагон наказав направити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.
Головні тези:
- Іран планує помститися за ліквідацію високопоставленого ватажка ХАМАСу в Тегерані, готуючи ще одну атаку на Ізраїль.
- Глава Пентагона Ллойд Остін ухвалив термінове рішення щодо направлення нової ударної групи та винищувачів у регіон.
- На Близький Схід і в Середземне море Штати також направлять есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам.
Пентагон активно готується до нападу Ірана на Ізраїль
Як вдалося дізнатися американській розвідці, офіційний Тегеран має намір помститися за ліквідацію Ізраїлем високопоставленого ватажка ХАМАС.
З заявою з цього приводу уже виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
Він нагадав про те, як Верховний лідер Ірану “голосно і чітко” заявив, що планує помститися за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані.
Глава Пентагона уже ухвалив термінове рішення
2 серпня очільник Міноборони США Ллойд Остін наказав ударній групі есмінця "Авраам Лінкольн" замінити ударну групу есмінця "Теодор Рузвельт", яка зараз діє в Оманській затоці.
Цю інформацію підтвердила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
Ба більше, наголошується, на Близький Схід і в Середземне море Штати направлять есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам.
Поки у Пентагоні не уточнили, які саме військові кораблі були відправлені, але два американські есмінці в східній частині Середземного моря брали участь у перехопленні шквалу ударів, завданих Іраном по Ізраїлю в квітні.
Як стверджує Сінгх, Остін також наказав розгорнути в регіоні ескадрильї винищувачів.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-