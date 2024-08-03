США екстрено відправляють винищувачі і військові кораблі на Близький Схід

На тлі стрімкого загострення ситуації на Близькому Сході Міноборони США ухвалило перше офіційне рішення. Пентагон наказав направити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

Пентагон активно готується до нападу Ірана на Ізраїль

Як вдалося дізнатися американській розвідці, офіційний Тегеран має намір помститися за ліквідацію Ізраїлем високопоставленого ватажка ХАМАС.

З заявою з цього приводу уже виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він нагадав про те, як Верховний лідер Ірану “голосно і чітко” заявив, що планує помститися за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані.

Вони хочуть здійснити ще одну атаку на Ізраїль. Ми не можемо просто припустити, що ми також потенційно можемо стати жертвами такої атаки, тому ми повинні переконатися, що у нас є відповідні ресурси і можливості в регіоні. Джон Кірбі Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США

Глава Пентагона уже ухвалив термінове рішення

2 серпня очільник Міноборони США Ллойд Остін наказав ударній групі есмінця "Авраам Лінкольн" замінити ударну групу есмінця "Теодор Рузвельт", яка зараз діє в Оманській затоці.

Цю інформацію підтвердила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Ба більше, наголошується, на Близький Схід і в Середземне море Штати направлять есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам.

Поки у Пентагоні не уточнили, які саме військові кораблі були відправлені, але два американські есмінці в східній частині Середземного моря брали участь у перехопленні шквалу ударів, завданих Іраном по Ізраїлю в квітні.

Як стверджує Сінгх, Остін також наказав розгорнути в регіоні ескадрильї винищувачів.