США екстрено відправляють винищувачі і військові кораблі на Близький Схід
Категорія
Світ
Дата публікації

США екстрено відправляють винищувачі і військові кораблі на Близький Схід

Міноборони США
авіація США
Read in English

На тлі стрімкого загострення ситуації на Близькому Сході Міноборони США ухвалило перше офіційне рішення. Пентагон наказав направити у регіон авіаносну ударну групу, ескадрилью винищувачів і додаткові військові кораблі.

Головні тези:

  • Іран планує помститися за ліквідацію високопоставленого ватажка ХАМАСу в Тегерані, готуючи ще одну атаку на Ізраїль.
  • Глава Пентагона Ллойд Остін ухвалив термінове рішення щодо направлення нової ударної групи та винищувачів у регіон.
  • На Близький Схід і в Середземне море Штати також направлять есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам.

Пентагон активно готується до нападу Ірана на Ізраїль

Як вдалося дізнатися американській розвідці, офіційний Тегеран має намір помститися за ліквідацію Ізраїлем високопоставленого ватажка ХАМАС.

З заявою з цього приводу уже виступив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

Він нагадав про те, як Верховний лідер Ірану “голосно і чітко” заявив, що планує помститися за вбивство лідера ХАМАСу в Тегерані.

Вони хочуть здійснити ще одну атаку на Ізраїль. Ми не можемо просто припустити, що ми також потенційно можемо стати жертвами такої атаки, тому ми повинні переконатися, що у нас є відповідні ресурси і можливості в регіоні.

Джон Кірбі

Джон Кірбі

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США

Глава Пентагона уже ухвалив термінове рішення

2 серпня очільник Міноборони США Ллойд Остін наказав ударній групі есмінця "Авраам Лінкольн" замінити ударну групу есмінця "Теодор Рузвельт", яка зараз діє в Оманській затоці.

Цю інформацію підтвердила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.

Ба більше, наголошується, на Близький Схід і в Середземне море Штати направлять есмінці і крейсери, здатні протистояти балістичним ракетам.

Поки у Пентагоні не уточнили, які саме військові кораблі були відправлені, але два американські есмінці в східній частині Середземного моря брали участь у перехопленні шквалу ударів, завданих Іраном по Ізраїлю в квітні.

Як стверджує Сінгх, Остін також наказав розгорнути в регіоні ескадрильї винищувачів.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ продовжує отримувати летальну зброю з Ірану та КНДР — аналітики
РФ продовжує отримувати летальну зброю з Ірану та КНДР — аналітики
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу під вигуки "Смерть Америці та Ізраїлю"
Новий президент Ірану Пезешкіан склав присягу під вигуки "Смерть Америці та Ізраїлю"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
США готуються до нападу Ірану на Ізраїль
Джо Байден

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?