Истребители США и Канады перехватили военные самолеты РФ и КНР возле Аляски
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Проиcшествия
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Истребители США и Канады перехватили военные самолеты РФ и КНР возле Аляски

Истребитель РФ
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Источник:  online.ua

Американские и канадские истребленные перехватили два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.

Главные тезисы

  • NORAD успешно обнаружил и отследил самолеты, применив многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров.
  • Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) является двунациональным и использует передовые технологии для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.
  • Совместные учения России и Китая в Тихом океане не имели антиамериканской направленности и проводились в соответствии с планом и международными стандартами.

США и Канада впервые перехватили у Аляски боевые самолеты РФ и Китая

24 июля у побережья Аляски командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD — ред.) обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.

Отметим, что военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)". Действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады, говорится в заявлении NORAD.

Следует добавить, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.

NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.

Оно использует многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей в бесперебойной совместимости для обнаружения и отслеживания самолетов.

Китай и Россия провели совместные учения в Тихом океане

Министерство обороны Китая сообщило, что военно-морские силы КНР и России провели очередной раунд совместных учений.

По данным ведомства, это была четвертая совместная операция, состоявшаяся в западной и северной частях Тихого океана.

Операция, проведенная в соответствии с годовым планом, не была направлена против какой-либо третьей стороны и не имела ничего общего с текущей международной ситуацией, добавили в министерстве.

Обучение было разбито на три этапа, среди которых сосредоточение сил, планирование в гавани и отработка на карте тактического слаживания и практические морские тренировки в прилегающей к провинции акватории Южнокитайского моря.

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