Истребители США и Канады перехватили военные самолеты РФ и КНР возле Аляски

Американские и канадские истребленные перехватили два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.

США и Канада впервые перехватили у Аляски боевые самолеты РФ и Китая

24 июля у побережья Аляски командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD — ред.) обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.

Отметим, что военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)". Действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады, говорится в заявлении NORAD. Поделиться

NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024

Следует добавить, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.

NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.

Оно использует многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей в бесперебойной совместимости для обнаружения и отслеживания самолетов.

Китай и Россия провели совместные учения в Тихом океане

Министерство обороны Китая сообщило, что военно-морские силы КНР и России провели очередной раунд совместных учений.

По данным ведомства, это была четвертая совместная операция, состоявшаяся в западной и северной частях Тихого океана.

Операция, проведенная в соответствии с годовым планом, не была направлена против какой-либо третьей стороны и не имела ничего общего с текущей международной ситуацией, добавили в министерстве. Поделиться

Обучение было разбито на три этапа, среди которых сосредоточение сил, планирование в гавани и отработка на карте тактического слаживания и практические морские тренировки в прилегающей к провинции акватории Южнокитайского моря.