Истребители США и Канады перехватили военные самолеты РФ и КНР возле Аляски

Американские и канадские истребленные перехватили два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.
Главные тезисы
- NORAD успешно обнаружил и отследил самолеты, применив многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров.
- Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) является двунациональным и использует передовые технологии для обеспечения безопасности в воздушном пространстве.
- Совместные учения России и Китая в Тихом океане не имели антиамериканской направленности и проводились в соответствии с планом и международными стандартами.
США и Канада впервые перехватили у Аляски боевые самолеты РФ и Китая
24 июля у побережья Аляски командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD — ред.) обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.
Отметим, что военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)". Действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.
NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024
Следует добавить, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.
NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.
Оно использует многослойную защитную сеть со спутников, наземных и бортовых радаров и истребителей в бесперебойной совместимости для обнаружения и отслеживания самолетов.
Китай и Россия провели совместные учения в Тихом океане
Министерство обороны Китая сообщило, что военно-морские силы КНР и России провели очередной раунд совместных учений.
По данным ведомства, это была четвертая совместная операция, состоявшаяся в западной и северной частях Тихого океана.
Обучение было разбито на три этапа, среди которых сосредоточение сил, планирование в гавани и отработка на карте тактического слаживания и практические морские тренировки в прилегающей к провинции акватории Южнокитайского моря.
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