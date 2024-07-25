Винищувачі США і Канади перехопили військові літаки РФ та КНР біля Аляски
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Події
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Винищувачі США і Канади перехопили військові літаки РФ та КНР біля Аляски

Винищувач РФ
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Джерело:  online.ua

Американські та канадські винищувані перехопили два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

Головні тези:

  • Дії військової авіації у зоні ADIZ не спричинили загрози, літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі.
  • NORAD виявив, відстежив та перехопив літаки, використовуючи багатошарову захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів.
  • Китай та Росія провели спільні навчання у Тихому океані, що не мали спрямованості проти будь-якої третьої сторони

США і Канада вперше перехопили біля Аляски бойові літаки РФ і Китаю

24 липня біля узбережжя Аляски командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD — ред.) виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

Зазначимо, що військові літаки РФ та КНР "діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)". Дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза.

Літаки Росії та КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, — йдеться у заяві NORAD.

Варто додати, що китайські літаки H-6 (Xian H-6) є ліцензійними копіями КНР радянських реактивних бомбардувальників Ту-16.

NORAD є унікальним двонаціональним командуванням між США та Канадою.

Воно використовує багатошарову захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів у безперебійній сумісності для виявлення та відстеження літаків.

Китай та Росія провели спільні навчання у Тихому океані

Міністерство оборони Китаю повідомило, що військово-морські сили КНР і Росії провели черговий раунд спільних навчань.

За даними відомства, це була четверта спільна операція, яка відбулася в західній і північній частинах Тихого океану.

Операція, проведена відповідно до річного плану, не була спрямована проти будь-якої третьої сторони та не мала нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією, — додали в міністерстві.

Навчання були розбиті на три етапи, серед яких зосередження сил, планування в гавані і відпрацювання на карті тактичного злагодження та практичні морські тренування у прилеглій до провінції акваторії Південнокитайського моря.

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