Винищувачі США і Канади перехопили військові літаки РФ та КНР біля Аляски

Американські та канадські винищувані перехопили два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

США і Канада вперше перехопили біля Аляски бойові літаки РФ і Китаю

24 липня біля узбережжя Аляски командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD — ред.) виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

Зазначимо, що військові літаки РФ та КНР "діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)". Дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза.

Літаки Росії та КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, — йдеться у заяві NORAD. Поширити

NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW — North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024

Варто додати, що китайські літаки H-6 (Xian H-6) є ліцензійними копіями КНР радянських реактивних бомбардувальників Ту-16.

NORAD є унікальним двонаціональним командуванням між США та Канадою.

Воно використовує багатошарову захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів у безперебійній сумісності для виявлення та відстеження літаків.

Китай та Росія провели спільні навчання у Тихому океані

Міністерство оборони Китаю повідомило, що військово-морські сили КНР і Росії провели черговий раунд спільних навчань.

За даними відомства, це була четверта спільна операція, яка відбулася в західній і північній частинах Тихого океану.

Операція, проведена відповідно до річного плану, не була спрямована проти будь-якої третьої сторони та не мала нічого спільного з поточною міжнародною ситуацією, — додали в міністерстві. Поширити

Навчання були розбиті на три етапи, серед яких зосередження сил, планування в гавані і відпрацювання на карті тактичного злагодження та практичні морські тренування у прилеглій до провінції акваторії Південнокитайського моря.