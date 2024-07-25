Винищувачі США і Канади перехопили військові літаки РФ та КНР біля Аляски

Американські та канадські винищувані перехопили два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.
Головні тези:
- Дії військової авіації у зоні ADIZ не спричинили загрози, літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі.
- NORAD виявив, відстежив та перехопив літаки, використовуючи багатошарову захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів.
- Китай та Росія провели спільні навчання у Тихому океані, що не мали спрямованості проти будь-якої третьої сторони
США і Канада вперше перехопили біля Аляски бойові літаки РФ і Китаю
24 липня біля узбережжя Аляски командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD — ред.) виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.
Зазначимо, що військові літаки РФ та КНР "діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)". Дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза.
NORAD detected, tracked, and intercepted two Russian TU-95 and two PRC H-6 military aircraft operating in the Alaska Air Defense Identification Zone (ADIZ) on July 24, 2024. NORAD fighter jets from the United States and Canada conducted the intercept.https://t.co/EKg3G30lmW— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) July 24, 2024
Варто додати, що китайські літаки H-6 (Xian H-6) є ліцензійними копіями КНР радянських реактивних бомбардувальників Ту-16.
NORAD є унікальним двонаціональним командуванням між США та Канадою.
Воно використовує багатошарову захисну мережу із супутників, наземних і бортових радарів і винищувачів у безперебійній сумісності для виявлення та відстеження літаків.
Китай та Росія провели спільні навчання у Тихому океані
Міністерство оборони Китаю повідомило, що військово-морські сили КНР і Росії провели черговий раунд спільних навчань.
За даними відомства, це була четверта спільна операція, яка відбулася в західній і північній частинах Тихого океану.
Навчання були розбиті на три етапи, серед яких зосередження сил, планування в гавані і відпрацювання на карті тактичного злагодження та практичні морські тренування у прилеглій до провінції акваторії Південнокитайського моря.
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