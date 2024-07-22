Що відомо про виключення Китаєм Росії з проєкту розробки літака С929

Зазначається, що з початку проєкт розробки далекомагістрального літака С929 був спільним проєктом Росії та Китаю.

Зокрема, на стенді авіабудівельної корпорації КНР COMAC на міжнародному авіасалоні Фарнборо представили макет літака, однак виключили Росію з опису стосовно розробки.

Як стверджують РосЗМІ із посиланням на представника китайської компанії, тепер КНР займається розробкою літака самостійно.

Літак С929

Проєкт далекомагістрального авіалайнера називався CR929. У підсанкційному “Ростеху” заявляли, що "С" означає Китай, а "R" – Росія. Тепер літера "R" із назви літака зникла.

Китай та РФ домовилися про спільне будівництво CR929 ще у 2014 році. Вартість проєкту оцінювалася в 50 млрд доларів, він мав стати найбільшим в авіагалузі обох країн. Передбачалося, що новий літак буде конкурентом лайнерам Airbus та Boeing. Розроблення літака розпочалося у 2017 році й завершити його планували у 2025 році, ввести в експлуатацію – у 2028 році.

Відповідно, російської авіоніки в літаку не буде, а двигуни постачатиме Rolls-Royce (раніше передбачалося використовувати ПД-35). Але щодо заміни двигунів китайців можна зрозуміти: серійні ПД-35 з'являться тільки до кінця десятиліття, а сам CR929 розробляється вже вісім років - навіщо чекати ще шість років ПД-35, якщо можна прямо зараз взяти двигун від Rolls-Royce? - пояснюють РосЗМІ. Поширити

Що відомо про попередження Китаю від США через співпрацю з Росією

Офіційний Вашингтон готує нові санкції проти китайських організацій, які підтримують війну Росії в Україні. Цього разу під ударом можуть опинитися безпосередньо банки КНР.

З заявою з цього приводу виступив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.

За його словами, офіційний Пекін нарешті повинен зупинитися, оскільки те, що він зараз робить, вийшло далеко поза межі гідної поведінки національних держав.

Джейк Салліван також нагадав про указ президента Джо Байдена, який дає можливість Мінфіну США переслідувати банки, що сприяють виробленню товарів подвійного призначення для допомоги російській оборонній промисловості.

Згідно з даними Білого дому, влада КНР не надає прямої смертоносної підтримки Росії, однак все одно допомагає Путіну вести війну проти України.