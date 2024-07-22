Что известно об исключении Китаем России из проекта разработки самолета С929

Отмечается, что с самого начала проект разработки дальнемагистрального самолета С929 был совместным проектом России и Китая.

В частности, на стенде авиастроительной корпорации КНР COMAC на международном авиасалоне Фарнборо представили макет самолета, однако исключили Россию из описания разработки.

Как утверждают РосСМИ со ссылкой на представителя китайской компании, теперь КНР занимается разработкой самолета самостоятельно.

Самолет С929

Проект дальнемагистрального авиалайнера назывался CR929. В подсанкционном "Ростехе" заявляли, что "С" означает Китай, а "R" - Россия. Теперь буква "R" из названия самолета исчезла.

Китай и РФ договорились о совместном строительстве CR929 еще в 2014 году. Стоимость проекта оценивалась в 50 млрд долларов, он должен стать крупнейшим в авиаотрасли обеих стран. Предполагалось, что новый самолет будет конкурентом лайнерам Airbus и Boeing. Разработка самолета началась в 2017 году и завершить его планировали в 2025 году, ввести в эксплуатацию – в 2028 году.

Соответственно, российской авионики в самолете не будет, а двигатели будут поставлять Rolls-Royce (ранее предполагалось использовать ПД-35). Но относительно замены двигателей китайцев можно понять: серийные ПД-35 появятся только к концу десятилетия, а сам CR929 разрабатывается уже восемь лет – зачем ждать еще шесть лет ПД-35, если можно прямо сейчас взять двигатель от Rolls-Royce? – объясняют РосСМИ. Поделиться

Что известно о предупреждении Китая от США из-за сотрудничества с Россией

Официальный Вашингтон готовит новые санкции против китайских организаций, поддерживающих войну России в Украине. В этот раз под ударом могут оказаться непосредственно банки КНР.

С заявлением по этому поводу выступил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, официальный Пекин наконец-то должен остановиться, поскольку то, что он сейчас делает, вышло за рамки достойного поведения национальных государств.

Джейк Салливан также напомнил об указе президента Джо Байдена, который позволяет Минфину США преследовать банки, способствующие выработке товаров двойного назначения для помощи российской оборонной промышленности.

Согласно данным Белого дома, власти КНР не оказывают прямой смертоносной поддержки России, однако все равно помогают Путину вести войну против Украины.