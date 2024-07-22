Протягом цього року поставки електроніки та чипів до Росії з Китаю та Гонконгу скоротились, однак КНР залишається ключовим постачальником чипів для російської оборонної сфери в обхід західних санкцій.

Що відомо про поставки чипів та іншої електроніки з Китаю до Росії

Журналісти видання із посиланням на дані Мінторгівлі США підкреслюють, що за період з січня по травень цього року поставки електроніки з Гонконгу до Росії знизились на 28%.

Мова йде про передові компоненти, мікроелектроніку, яку на думку представників США та країн ЄС, Росія може використовувати у війні проти України.

Водночас транзитні перевезення цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, впали на 19%.

Мікросхема

США вважають Китай і Гонконг ключовими вузлами постачання до Росії електроніки для військової промисловості.

Зокрема, мова йде про поставки напівпроводників та компонентів для БпЛА.

Я думаю, що є певні підстави для того, щоб бути принаймні оптимістичними щодо того, що ми змогли сповільнити частину цієї торгівлі. Китай все ще залишається нашою проблемою номер один, - зазначив журналістам видання один з американських посадовців. Поширити

У Держдепі та Мінфіні США ввели кілька пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб по всьому світу, які підтримують зв’язки з оборонною сферою Росії.

За словами американського посадовця, зниження обсягів електроніки з Китаю та Гонконгу до Росії відбулось через кілька факторів.

Зокрема, влада США вдалась до агресивного застосування положень права та взаємодіяла з компаніями, які поставляють продукцію до інших держав.

Яку електроніку та у якій кількості отримала Росія з Китаю та Гонконгу

Окремий набір митних даних вашингтонської некомерційної організації з питань глобальної безпеки показав, що понад 200 фірм, зареєстрованих у Гонконзі, відправили російським покупцям товарів на суму майже у 2 млрд доларів у період з серпня по грудень 2023 року.

Дані звіту Фонду "Комітет за свободу Гонконгу" (CFHK) свідчать, що в період з серпня по грудень 2023 року через Гонконг було відправлено підсанкційних товарів на суму 750 млн доларів США – від висококласних чіпів Nvidia і французької Vectrawave до дешевих чіпів Texas Instruments і Intel.

Митні дані за 2023 рік показали, що дві партії Nvidia вартістю 1,58 мільйона доларів і 1,21 млн доларів були відправлені московській фірмі "Лотос" вантажовідправником під назвою Malachor Electronics з адресою в розкішному офісному будинку в центральному діловому районі Гонконгу.

У період з серпня по грудень минулого року гонконгські вантажовідправники доставили в Росію товарів Nvidia на загальну суму 17,6 млн доларів після того, як вони були продані в таких країнах, як Китай, Тайвань, Туреччина, Таїланд, Сербія та ОАЕ.

У партії були присутні системи штучного інтелекту Jetson TX2, які використовуються у безпілотниках злочинної армії РФ, які атакують Україну.

Вживані Jetson доступні через багато каналів секонд-хенду. Хоча ми не можемо відстежувати продукцію після її продажу, якщо ми визначимо, що будь-який покупець порушує експортний контроль США, ми вживемо відповідних заходів, - підкреслює представник Nvidia Джон Ріццо. Поширити

Окрім цього до Росії було переправлено дві партії напівпровідників компанії Vectrawave вартістю 1 млн доларів кожна, які були марковані як мікропроцесори.

Журналісти видання підкреслюють, що причиною продовження поставок електроніки до Росії слугує легкість заснування та реєстрації нових фірм у Гонконзі, що призвело до зростання кількості судноплавних і логістичних компаній та інших посередників, які також сприяли обмеженню торговельних і грошових потоків з Іраном і Північною Кореєю.

На деякі з них були накладені санкції з боку американської влади.

Під час візитів до промислових будівель у Гонконзі, розташованих неподалік від міського контейнерного порту Квай Чун, представники видання виявили зачинені офіси вантажовідправників, зазначених у митних та корпоративних документах.

Одна з фірм, Align Trading, вантажовідправник чіпів Vectrawave, мала адресу, що являла собою запліснявілу кімнату, завалену сотнями реєстраційних листів гонконгських компаній.