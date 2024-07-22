Протягом цього року поставки електроніки та чипів до Росії з Китаю та Гонконгу скоротились, однак КНР залишається ключовим постачальником чипів для російської оборонної сфери в обхід західних санкцій.
Головні тези:
- Китай залишається ключовим постачальником чипів для російської оборонної сфери, незважаючи на санкції.
- Санкції на поставки електроніки до Росії з боку США та ЄС змушують компанії шукати альтернативні шляхи через Гонконг.
- Митні дані свідчать про значні обсяги електроніки, зокрема, чіпи Nvidia та мікропроцесори Vectrawave, які потрапляють до Росії.
- Легкість реєстрації фірм у Гонконзі сприяє продовженню торгівлі електронікою до Росії в обхід санкцій.
- Зміцнення контролю та співпраця між країнами дала змогу США обмежити поставки електроніки з Китаю до Росії.
Що відомо про поставки чипів та іншої електроніки з Китаю до Росії
Журналісти видання із посиланням на дані Мінторгівлі США підкреслюють, що за період з січня по травень цього року поставки електроніки з Гонконгу до Росії знизились на 28%.
Мова йде про передові компоненти, мікроелектроніку, яку на думку представників США та країн ЄС, Росія може використовувати у війні проти України.
Водночас транзитні перевезення цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, впали на 19%.
США вважають Китай і Гонконг ключовими вузлами постачання до Росії електроніки для військової промисловості.
Зокрема, мова йде про поставки напівпроводників та компонентів для БпЛА.
У Держдепі та Мінфіні США ввели кілька пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб по всьому світу, які підтримують зв’язки з оборонною сферою Росії.
За словами американського посадовця, зниження обсягів електроніки з Китаю та Гонконгу до Росії відбулось через кілька факторів.
Зокрема, влада США вдалась до агресивного застосування положень права та взаємодіяла з компаніями, які поставляють продукцію до інших держав.
Яку електроніку та у якій кількості отримала Росія з Китаю та Гонконгу
Окремий набір митних даних вашингтонської некомерційної організації з питань глобальної безпеки показав, що понад 200 фірм, зареєстрованих у Гонконзі, відправили російським покупцям товарів на суму майже у 2 млрд доларів у період з серпня по грудень 2023 року.
Дані звіту Фонду "Комітет за свободу Гонконгу" (CFHK) свідчать, що в період з серпня по грудень 2023 року через Гонконг було відправлено підсанкційних товарів на суму 750 млн доларів США – від висококласних чіпів Nvidia і французької Vectrawave до дешевих чіпів Texas Instruments і Intel.
Митні дані за 2023 рік показали, що дві партії Nvidia вартістю 1,58 мільйона доларів і 1,21 млн доларів були відправлені московській фірмі "Лотос" вантажовідправником під назвою Malachor Electronics з адресою в розкішному офісному будинку в центральному діловому районі Гонконгу.
У період з серпня по грудень минулого року гонконгські вантажовідправники доставили в Росію товарів Nvidia на загальну суму 17,6 млн доларів після того, як вони були продані в таких країнах, як Китай, Тайвань, Туреччина, Таїланд, Сербія та ОАЕ.
У партії були присутні системи штучного інтелекту Jetson TX2, які використовуються у безпілотниках злочинної армії РФ, які атакують Україну.
Окрім цього до Росії було переправлено дві партії напівпровідників компанії Vectrawave вартістю 1 млн доларів кожна, які були марковані як мікропроцесори.
Журналісти видання підкреслюють, що причиною продовження поставок електроніки до Росії слугує легкість заснування та реєстрації нових фірм у Гонконзі, що призвело до зростання кількості судноплавних і логістичних компаній та інших посередників, які також сприяли обмеженню торговельних і грошових потоків з Іраном і Північною Кореєю.
На деякі з них були накладені санкції з боку американської влади.
Під час візитів до промислових будівель у Гонконзі, розташованих неподалік від міського контейнерного порту Квай Чун, представники видання виявили зачинені офіси вантажовідправників, зазначених у митних та корпоративних документах.
Одна з фірм, Align Trading, вантажовідправник чіпів Vectrawave, мала адресу, що являла собою запліснявілу кімнату, завалену сотнями реєстраційних листів гонконгських компаній.
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