В этом году поставки электроники и чипов в Россию из Китая и Гонконга сократились, однако КНР остается ключевым поставщиком чипов для российской оборонной сферы в обход западных санкций.
Главные тезисы
- Китай остается главным поставщиком чипов для российской оборонной сферы, в обход западных санкций.
- Таможенные данные подтверждают значительные объемы поставок электроники в Россию, включая чипы Nvidia и микропроцессоры Vectrawave.
- Упрощенная регистрация фирм в Гонконге способствует беспрепятственной торговле с Россией в обход санкций.
- Агрессивное использование права США привело к сокращению объемов электроники из Китая и Гонконга в Россию.
- Власти принимают меры по контролю поставок электроники, особенно в контексте оборонной сферы, в целях соблюдения международных санкций.
Что известно о поставках чипов и другой электроники из Китая в Россию
Журналисты издания со ссылкой на данные Минторговли США подчеркивают, что за период с января по май этого года поставки электроники из Гонконга в Россию снизились на 28%.
Речь идет о передовых компонентах, микроэлектронике, которую, по мнению представителей США и стран ЕС, Россия может использовать в войне против Украины.
В то же время, транзитные перевозки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, упали на 19%.
США считают Китай и Гонконг ключевыми узлами поставок в Россию электроники для военной промышленности.
В частности, речь идет о поставках полупроводников и компонентов БПЛА.
В Госдепе и Минфине США ввели несколько пакетов санкций против физических и юридических лиц по всему миру, поддерживающих связи с оборонной сферой России.
По словам американского чиновника, снижение объемов электроники из Китая и Гонконга в Россию произошло из-за нескольких факторов.
В частности, власти США прибегли к агрессивному применению положений права и взаимодействовали с компаниями, поставляющими продукцию в другие государства.
Какую электронику и в каком количестве получила Россия из Китая и Гонконга
Отдельный набор таможенных данных вашингтонской некоммерческой организации по глобальной безопасности показал, что более 200 фирм, зарегистрированных в Гонконге, отправили российским покупателям товаров на сумму почти в 2 млрд долларов в период с августа по декабрь 2023 года.
Данные отчета Фонда "Комитет за свободу Гонконга" (CFHK) свидетельствуют, что в период с августа по декабрь 2023 года через Гонконг были отправлены подсанкционные товары на сумму 750 млн долларов США – от высококлассных чипов Nvidia и французской Vectrawave до дешевых чипов Texas Instruments .
Таможенные данные за 2023 год показали, что две партии Nvidia стоимостью 1,58 миллиона долларов и 1,21 млн долларов были отправлены московской фирме Лотос грузоотправителем под названием Malachor Electronics с адресом в роскошном офисном доме в центральном деловом районе Гонконга.
В период с августа по декабрь прошлого года гонконгские грузоотправители доставили в Россию товаров Nvidia на общую сумму 17,6 млн. долларов после того, как они были проданы в таких странах, как Китай, Тайвань, Турция, Таиланд, Сербия и ОАЭ.
В партии присутствовали системы искусственного интеллекта Jetson TX2, которые используются в атакующих Украину беспилотниках преступной армии РФ.
Кроме этого, в Россию были переправлены две партии полупроводников компании Vectrawave стоимостью 1 млн долларов каждая, которые были маркированы как микропроцессоры.
Журналисты издания подчеркивают, что причиной продолжения поставок электроники в Россию служит легкость основания и регистрации новых фирм в Гонконге, что привело к росту количества судоходных и логистических компаний и других посредников, способствовавших также ограничению торговых и денежных потоков с Ираном и Северной Кореей.
На некоторые из них были наложены санкции со стороны американских властей.
Во время визитов в промышленные здания в Гонконге, расположенные неподалеку от городского контейнерного порта Квай Чун, представители издания обнаружили закрытые офисы грузоотправителей, указанных в таможенных и корпоративных документах.
Одна из фирм, Align Trading, грузоотправитель чипов Vectrawave, имела адрес, представлявший собой заплесневевшую комнату, заваленную сотнями регистрационных писем гонконгских компаний.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-