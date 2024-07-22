В этом году поставки электроники и чипов в Россию из Китая и Гонконга сократились, однако КНР остается ключевым поставщиком чипов для российской оборонной сферы в обход западных санкций.

Что известно о поставках чипов и другой электроники из Китая в Россию

Журналисты издания со ссылкой на данные Минторговли США подчеркивают, что за период с января по май этого года поставки электроники из Гонконга в Россию снизились на 28%.

Речь идет о передовых компонентах, микроэлектронике, которую, по мнению представителей США и стран ЕС, Россия может использовать в войне против Украины.

В то же время, транзитные перевозки этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, упали на 19%.

Микросхема

США считают Китай и Гонконг ключевыми узлами поставок в Россию электроники для военной промышленности.

В частности, речь идет о поставках полупроводников и компонентов БПЛА.

Я думаю, что есть определенные основания для того, чтобы быть по крайней мере оптимистичным относительно того, что мы смогли замедлить часть этой торговли. Китай все еще остается нашей проблемой номер один, – отметил журналистам издание один из американских чиновников. Поделиться

В Госдепе и Минфине США ввели несколько пакетов санкций против физических и юридических лиц по всему миру, поддерживающих связи с оборонной сферой России.

По словам американского чиновника, снижение объемов электроники из Китая и Гонконга в Россию произошло из-за нескольких факторов.

В частности, власти США прибегли к агрессивному применению положений права и взаимодействовали с компаниями, поставляющими продукцию в другие государства.

Какую электронику и в каком количестве получила Россия из Китая и Гонконга

Отдельный набор таможенных данных вашингтонской некоммерческой организации по глобальной безопасности показал, что более 200 фирм, зарегистрированных в Гонконге, отправили российским покупателям товаров на сумму почти в 2 млрд долларов в период с августа по декабрь 2023 года.

Данные отчета Фонда "Комитет за свободу Гонконга" (CFHK) свидетельствуют, что в период с августа по декабрь 2023 года через Гонконг были отправлены подсанкционные товары на сумму 750 млн долларов США – от высококлассных чипов Nvidia и французской Vectrawave до дешевых чипов Texas Instruments .

Таможенные данные за 2023 год показали, что две партии Nvidia стоимостью 1,58 миллиона долларов и 1,21 млн долларов были отправлены московской фирме Лотос грузоотправителем под названием Malachor Electronics с адресом в роскошном офисном доме в центральном деловом районе Гонконга.

В период с августа по декабрь прошлого года гонконгские грузоотправители доставили в Россию товаров Nvidia на общую сумму 17,6 млн. долларов после того, как они были проданы в таких странах, как Китай, Тайвань, Турция, Таиланд, Сербия и ОАЭ.

В партии присутствовали системы искусственного интеллекта Jetson TX2, которые используются в атакующих Украину беспилотниках преступной армии РФ.

Подержанные Jetson доступны через многие каналы секонд-хенда. Хотя мы не можем отслеживать продукцию после ее продаж, если мы определим, что любой покупатель нарушает экспортный контроль США, мы примем соответствующие меры, - подчеркивает представитель Nvidia Джон Риццо. Поделиться

Кроме этого, в Россию были переправлены две партии полупроводников компании Vectrawave стоимостью 1 млн долларов каждая, которые были маркированы как микропроцессоры.

Журналисты издания подчеркивают, что причиной продолжения поставок электроники в Россию служит легкость основания и регистрации новых фирм в Гонконге, что привело к росту количества судоходных и логистических компаний и других посредников, способствовавших также ограничению торговых и денежных потоков с Ираном и Северной Кореей.

На некоторые из них были наложены санкции со стороны американских властей.

Во время визитов в промышленные здания в Гонконге, расположенные неподалеку от городского контейнерного порта Квай Чун, представители издания обнаружили закрытые офисы грузоотправителей, указанных в таможенных и корпоративных документах.

Одна из фирм, Align Trading, грузоотправитель чипов Vectrawave, имела адрес, представлявший собой заплесневевшую комнату, заваленную сотнями регистрационных писем гонконгских компаний.