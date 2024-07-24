Китай снабжает военные детали в РФ через белорусского подрядчика

Китайские компании экспортируют высокоточные детали, которые используются в российском оружии, белорусском оборонном подрядчике даже после того, как он попал под санкции из-за войны против Украины.

Китай поставляет оружие в Россию через Беларусь

Как отмечается, Китай настаивает на том, что не оказывает России поддержки оружием, но данные указывают на то, что китайские компании могут сознательно способствовать поставке России.

Тем не менее, белорусская оппозиционная группа "БелПол" получила из многочисленных отраслевых источников контракты, платежные документы и другую информацию о транзакциях между компаниями в Беларуси и Китае.

Согласно этим записям, компания Green Cycle Energy, базирующаяся в Шэньчжэне, 1 декабря получила заказ от белорусского оборонного подрядчика "БелОМО Холдинг" на поставку 3000 компонентов для лазерного модуля ЛАД-21Т. Этот новейший модуль используется для наведения бомб и ракет с лазерной наводкой.

Платеж был произведен в юанях. В деле участвовал шанхайский филиал российского государственного банка ВТБ.

Другой китайский производитель деталей, компания Morotack (Tianjin) Technology, 1 февраля подписала контракт на поставку компании "Диапроектор", входящей в группу БелОМО, 200 единиц комплектующих, называемых "фланцами", на сумму 114 тыс. юаней. В соглашении участвовали белорусские и китайские банки.

Эти компоненты считаются важными для передовых систем наведения. В письме от 2 мая BelOMO также пригласил Morotack по 100 единиц каждого из соответствующих компонентов в месяц. В записях, полученных БелПолом, содержатся некие намеки на тесное сотрудничество меж русскими и белорусскими оборонными подрядчиками. Поделиться

В начале февраля компания Precision Laser Systems из Санкт-Петербурга осуществила поставки лазерных компонентов для компании "Диапроектор". В состав этих компонентов входили лазерные диоды, производимые китайским производителем Haucore из Цзинаня.

Между тем "Диапроектор" продает комплектующие белорусскому оборонному подрядчику "Пеленг", который снабжает российские военные прицелы для танков "Сосна-У" и находится под санкциями США и Великобритании.

Поддержка Китаем войны России против Украины

Китайское правительство отрицает оказание военной поддержки России в войне против Украины. Но западные страны считают, что Китай помогает российским военным путем экспорта высокотехнологичных компонентов и подобных товаров.

В этой связи Запад готовится ужесточить санкции в отношении китайских компаний, вовлеченных в эту войну.