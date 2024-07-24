Китай снабжает военные детали в РФ через белорусского подрядчика

Китайские компании экспортируют высокоточные детали, которые используются в российском оружии, белорусском оборонном подрядчике даже после того, как он попал под санкции из-за войны против Украины.
Главные тезисы
- Китай экспортирует высокоточные детали для российского вооружения через белорусских посредников, вызывая обвинения в поддержке боевых действий.
- Контракты и платежные документы свидетельствуют о тесном сотрудничестве между китайскими и белорусскими оборонными компаниями, возможно нарушающем санкции.
- Россия и Китай опровергают обвинения о военной поддержке, но международная дипломатия и аналитики продолжают вести дискуссии о данной теме.
Китай поставляет оружие в Россию через Беларусь
Как отмечается, Китай настаивает на том, что не оказывает России поддержки оружием, но данные указывают на то, что китайские компании могут сознательно способствовать поставке России.
Тем не менее, белорусская оппозиционная группа "БелПол" получила из многочисленных отраслевых источников контракты, платежные документы и другую информацию о транзакциях между компаниями в Беларуси и Китае.
Согласно этим записям, компания Green Cycle Energy, базирующаяся в Шэньчжэне, 1 декабря получила заказ от белорусского оборонного подрядчика "БелОМО Холдинг" на поставку 3000 компонентов для лазерного модуля ЛАД-21Т. Этот новейший модуль используется для наведения бомб и ракет с лазерной наводкой.
Платеж был произведен в юанях. В деле участвовал шанхайский филиал российского государственного банка ВТБ.
Другой китайский производитель деталей, компания Morotack (Tianjin) Technology, 1 февраля подписала контракт на поставку компании "Диапроектор", входящей в группу БелОМО, 200 единиц комплектующих, называемых "фланцами", на сумму 114 тыс. юаней. В соглашении участвовали белорусские и китайские банки.
В начале февраля компания Precision Laser Systems из Санкт-Петербурга осуществила поставки лазерных компонентов для компании "Диапроектор". В состав этих компонентов входили лазерные диоды, производимые китайским производителем Haucore из Цзинаня.
Между тем "Диапроектор" продает комплектующие белорусскому оборонному подрядчику "Пеленг", который снабжает российские военные прицелы для танков "Сосна-У" и находится под санкциями США и Великобритании.
Поддержка Китаем войны России против Украины
Китайское правительство отрицает оказание военной поддержки России в войне против Украины. Но западные страны считают, что Китай помогает российским военным путем экспорта высокотехнологичных компонентов и подобных товаров.
В этой связи Запад готовится ужесточить санкции в отношении китайских компаний, вовлеченных в эту войну.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 10 июля обвинил Китай в том, что он является основным поставщиком вооружений оборонно-промышленного комплекса России. В тот день лидеры НАТО приняли совместную декларацию, в которой Китай назван "решающим пособием" войны России против Украины.
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