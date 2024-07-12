Группа китайских банков подставила Путина на фоне мощных санкций Запада
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Экономика
Дата публикации

Группа китайских банков подставила Путина на фоне мощных санкций Запада

Группа китайских банков подставила Путина на фоне мощных санкций Запада
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Новая проблема во внешнеторговых расчетах – на этот раз не связана с комплаенсом. Шанхайская дочь ВТБ и мелкие пограничные китайские банки, через которые Россия и Китай собирались проводить платежи без лишних проволочек, ограничили конвертацию рублей в юани.

Главные тезисы

  • Китайские банки ограничили конвертацию рублей в юани, что стало проблемой для российских экспортеров и импортеров.
  • Российские компании сталкиваются с сокращением импорта из-за проблем с оплатой на фоне санкций и ограничений во внешнеторговых расчетах.
  • Спрос на товары военного назначения в России стимулирует внутреннее производство и ограничивает импорт через санкции, способствуя отраслям, производящим эти товары.
  • Благодаря спросу на товары военного потребления даже обычные предприятия, например пекарня, могут быть вовлечены в помощь военным усилиям.
  • 90% торговли России с Китаем ведется в государственных валютах, но ограничения в конвертации средств создают трудности с проведением платежей меж странами.

Группа китайских банков подставила Путина на фоне мощных санкций Запада

Эти региональные банки готовы обслуживать торговлю с Россией, потому что им не страшны вторичные санкции США: они не работают с долларами. Обратная сторона медали: рубли им тоже не нужны. Поэтому они, по словам российского финансиста, взаимодействующего с одним из таких сельских банков, работают «на встречных потоках»: конвертируют в юани не больше, чем поступают к ним на счета российских клиентов-экспортеров для перевода в Россию.

Эти потоки не сбалансированы: российские экспортеры преимущественно велики и пользуются услугами других банков. Поэтому «российских» юаней всех не хватает, и импортерам приходится долго ждать окна для конвертации, чтобы уплатить товар, рассказали The Moscow Times клиенты нескольких китайских банков, включая дочь ВТБ, попавшую месяц назад под санкции.

Тогда и возникла проблема, говорят три столкнувшихся с ней импортера. После того как "ВТБ Шанхай" попал под блокирующие санкции США, его возможности конвертировать рубли в юани резко сократились. Через мелкие пограничные банки проходит гораздо меньше экспортных потоков, чем импортных, создается очередь на получение юаней в Китае, передает клиент «ВТБ Шанхай» объяснения, полученные от менеджера банка.

В июле то же началось в отделениях небольших пограничных сельских банков, утверждают два отправителя средств из России. В обоих ранее платежи проходили быстро, но теперь «подвисли».

Нам банк объяснил, что они платеж видят, но не могут засчитать получателю, потому что у них недостаточно запросов из Китая на оплату в Россию в рублях — чтобы они могли отдать нашему поставщику юани, — рассказывает собеседник The Moscow Times.

ВТБ не может покупать юани в Китае по санкционным соображениям, а сельские банки не хотят этого делать, чтобы в переводах с России не проводить полноценную трансграничную конвертацию средств, объясняет руководитель компании-платежного агента. А так китайский банк, в сущности, сводит между собой экспортера и импортера: один продает банку юани, которые покупает другой.

Уже 90% торговли России с Китаем ведется в национальных валютах, говорил во время визита в Китай Владимир Путин. Но это не избавило от многочисленных проблем с оплатой. Из-за них российский импорт сократился в первом полугодии на 9% в деньгах, а в физическом — еще больше: решение проблем обходится дорого, цены импортируемых товаров растут. Некоторые китайские компании махнули рукой на российский рынок и совсем отказались продавать товары в Россию — это затруднилось.

В России был создан спрос на товары и услуги военного времени

Кроме того, в РФ существует спрос на товары и услуги, благодаря которым идет война. Русская армия нуждается в материальных средствах — оружии, боеприпасах и бинтах. Спрос стимулирует отрасли, производящие эти товары — особенно внутри страны, поскольку импорт в РФ ограничен из-за санкций.

Авторы статьи обратили внимание, что спрос на товары военного назначения настолько велик, что даже пекарня в центральной России была привлечена для помощи военным усилиям. Магазин, демонстрировавший на российском телевидении свои только что произведенные беспилотники рядом с только что испеченным хлебом, сейчас под санкциями США.

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