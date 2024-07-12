Нова проблема у зовнішньоторговельних розрахунках – цього разу не пов'язана з комплаєнсом. Шанхайська донька ВТБ і дрібні прикордонні китайські банки, через які Росія і Китай збиралися проводити платежі без зайвої тяганини, обмежили конвертацію рублів у юані.
Головні тези:
- Китайські банки обмежили конвертацію рублів у юані, що стало проблемою для російських експортерів та імпортерів.
- Російські компанії стикаються зі скороченням імпорту через проблеми з оплатою на фоні санкцій та обмежень у зовнішньоторговельних розрахунках.
- Попит на товари військового призначення у Росії стимулює внутрішній виробництв та обмежує імпорт через санкції, сприяючи галузям, що виробляють ці товари.
- Завдяки попиту на товари воєнного споживання навіть звичайні підприємства, наприклад, пекарня, можуть бути залучені до допомоги військовим зусиллям.
- 90% торгівлі Росії з Китаєм ведеться у національних валютах, але обмеження у конвертації коштів створюють складнощі з проведенням платежів між країнами.
Група китайських банків підставила Путіна на тлі потужних санкцій Заходу
Ці регіональні банки готові обслуговувати торгівлю з Росією, тому що їм не страшні вторинні санкції США: вони не працюють із доларами. Зворотний бік медалі: рублі їм теж не потрібні. Тому вони, за словами російського фінансиста, що взаємодіє з одним із таких сільських банків, працюють «на зустрічних потоках»: конвертують у юані не більше, ніж надходить до них на рахунки російських клієнтів-експортерів для переведення в Росію.
Ці потоки не збалансовані: російські експортери переважно великі і користуються послугами інших банків. Тому «російських» юанів на всіх не вистачає, і імпортерам доводиться довго чекати вікна для конвертації, щоб сплатити товар, розповіли The Moscow Times клієнти кількох китайських банків, включаючи доньку ВТБ, яка потрапила місяць тому під санкції.
Тоді й виникла проблема, кажуть три імпортери, які зіткнулися з нею. Після того, як "ВТБ Шанхай" потрапив під блокуючі санкції США, його можливості конвертувати рублі в юані різко скоротилися. Через дрібні прикордонні банки проходить значно менше експортних потоків, аніж імпортних, створюється черга на отримання юанів у Китаї, переказує клієнт «ВТБ Шанхай» пояснення, отримані від менеджера банку.
У липні те саме почалося у відділеннях невеликих прикордонних сільських банків, стверджують два відправники коштів із Росії. В обох раніше платежі проходили швидко, але тепер «підвисли».
ВТБ не може купувати юані в Китаї з санкційних міркувань, а сільські банки не хочуть цього робити, щоб у перекладах з Росії не проводити повноцінну транскордонну конвертацію коштів, пояснює керівник компанії-платіжного агента. А так китайський банк, по суті, зводить між собою експортера та імпортера: один продає банку юані, які купує інший.
Вже 90% торгівлі Росії з Китаєм ведеться у національних валютах, говорив під час візиту до Китаю Володимир Путін. Але це не позбавило численних проблем з оплатою. Через них російський імпорт скоротився в першому півріччі на 9% у грошах, а у фізичному – ще більше: вирішення проблем обходиться дорого, ціни товарів, що імпортуються, зростають. Деякі китайські компанії махнули рукою на російський ринок і зовсім відмовилися продавати товари в Росію – це стало складно.
В Росії був створений попит на товари та послуги воєнного часу
Крім того, в РФ існує попит на товари та послуги, завдяки яким триває війна. Російській армії потрібні матеріальні засоби — зброя, боєприпаси та бинти. Попит стимулює галузі, які виробляють ці товари — особливо всередині країни, оскільки імпорт до РФ обмежений через санкції.
Автори статті звернули увагу, що попит на товари військового призначення настільки великий, що навіть пекарня в центральній Росії була залучена для допомоги військовим зусиллям. Магазин, який демонстрував на російському телебаченні свої щойно вироблені безпілотники поруч зі щойно спеченим хлібом, зараз під санкціями США.
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