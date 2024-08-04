Винищувачі Швеції та Німеччини перехопили літаки РФ біля Латвії
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Винищувачі Швеції та Німеччини перехопили літаки РФ біля Латвії

Винищувачі Швеції та Німеччини перехопили літаки РФ біля Латвії
Джерело:  Bild

Військово-повітряні сили Німеччини разом зі Швецією напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

Головні тези:

  • ВПС Швеції та Німеччини перехопили російські винищувачі біля Латвії, які не виконували радіоспілкування.
  • Інциденти з російськими літаками поблизу Латвії піднімають напругу в регіоні Балтійського моря.
  • Раніше NORAD виявив і перехопив російські ТУ-95 та китайські H-6 літаки, які діяли в регіоні Аляски.
  • Російські та китайські літаки залишалися в міжнародному повітряному просторі, не порушуючи суверенність Америки чи Канади.

ВПС Швеції та Німеччини перехопили російські винищувачі поблизу Латвії

Як зазначається, німецькі та шведські літаки були підняті в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем біля берегів Латвії через російські винищувачі, які спочатку не вдалось ідентифікувати.

Два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднімались в повітря як запобіжний захід, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку Латвії.

Російські літаки, очевидно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів.

За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити. Крім того, план польоту літака не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.

Попередні інциденти з винищувачами РФ

24 липня біля узбережжя Аляски командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD — ред.) виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

Зазначимо, що військові літаки РФ та КНР "діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)". Дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза.

Літаки Росії та КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, — йдеться у заяві NORAD.

Варто додати, що китайські літаки H-6 (Xian H-6) є ліцензійними копіями КНР радянських реактивних бомбардувальників Ту-16.

NORAD є унікальним двонаціональним командуванням між США та Канадою.

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