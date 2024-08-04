Винищувачі Швеції та Німеччини перехопили літаки РФ біля Латвії

Військово-повітряні сили Німеччини разом зі Швецією напередодні були підняті в повітря через російські винищувачі біля кордонів Латвії.

ВПС Швеції та Німеччини перехопили російські винищувачі поблизу Латвії

Як зазначається, німецькі та шведські літаки були підняті в міжнародний повітряний простір над Балтійським морем біля берегів Латвії через російські винищувачі, які спочатку не вдалось ідентифікувати.

Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 3, 2024

Два німецькі винищувачі Eurofighter і два шведські літаки піднімались в повітря як запобіжний захід, щоб встановити контакт з російськими пілотами, оскільки літаки прямували у напрямку Латвії.

Російські літаки, очевидно, здійснювали політ у зв'язку з навчаннями за участю російських військових кораблів.

За словами речника ВПС Німеччини, на російських винищувачах були вимкнені транспондери, а пілоти не відповідали на радіозапити. Крім того, план польоту літака не був повідомлений заздалегідь, як це зазвичай буває у регіоні Балтійського моря.

Попередні інциденти з винищувачами РФ

24 липня біля узбережжя Аляски командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD — ред.) виявило, відстежило та перехопило два російські військові літаки ТУ-95 і два бомбардувальники КНР H-6.

Зазначимо, що військові літаки РФ та КНР "діяли в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски (ADIZ)". Дії російської та китайської військової авіації не розглядалися як загроза.

Літаки Росії та КНР залишалися в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір Америки чи Канади, — йдеться у заяві NORAD. Поширити

Варто додати, що китайські літаки H-6 (Xian H-6) є ліцензійними копіями КНР радянських реактивних бомбардувальників Ту-16.