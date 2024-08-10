Російський літак провокував ВПС Швеції та Німеччини над Балтикою

10 серпня винищувачі військово-повітряних сил Німеччини та Швеції підіймались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.
Головні тези:
- Російський літак був перехоплений ВПС Німеччини та Швеції над Балтійським морем.
- Місія Baltic Air Policing забезпечує захист неба над Балтією від потенційних загроз.
- НАТО та країни-члени Альянсу контролюють повітряний простір у регіоні з квітня 2004 року.
- Зараз сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в рамках місії Baltic Air Policing.
Літак РФ порушив повітряний простір у небі над Балтикою
Про це повідомляє пресслужба ВПС Німеччини у соцмережі Х.
Зазначається, що для забезпечення безпеки повітряного простору в зоні НАТО над Балтійським морем один за одним з бази Лааге у Швеції та бази місії НАТО VAPB в рамках сповіщення про швидке реагування були підняті літаки.
Alarmstart im Ostseeraum! Zur Luftraumsicherung des #NATO Bündnissgebietes stiegen nacheinander die #QRA aus Laage, Schweden und der @NATO— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 10, 2024
Mission #VAPB auf und begleiteten einen russischen Seeaufklärer IL-20M. Die Maschine flog ohne Flugplan und Kontakt zur zivilen… pic.twitter.com/iUQlrhC2nH
Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".
Два російських літаки провокували німецькі та шведські ВПС
3 серпня німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем
Baltic Air Policing (VAPB) — місія, що забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим міжнародним повітряним простором. З квітня 2004 року НАТО та країни — члени Альянсу здійснюють контроль у повітрі в регіоні. Нині сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в межах місії з контролю за повітрям над Балтійським морем.
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