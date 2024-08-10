Російський літак провокував ВПС Швеції та Німеччини над Балтикою
Категорія
Світ
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Російський літак провокував ВПС Швеції та Німеччини над Балтикою

Team Luftwaffe
Перехоплення

10 серпня винищувачі військово-повітряних сил Німеччини та Швеції підіймались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.

Головні тези:

  • Російський літак був перехоплений ВПС Німеччини та Швеції над Балтійським морем.
  • Місія Baltic Air Policing забезпечує захист неба над Балтією від потенційних загроз.
  • НАТО та країни-члени Альянсу контролюють повітряний простір у регіоні з квітня 2004 року.
  • Зараз сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в рамках місії Baltic Air Policing.

Літак РФ порушив повітряний простір у небі над Балтикою

Місія VAPB супроводжувала російський морський патрульний літак Іл-20М.

Про це повідомляє пресслужба ВПС Німеччини у соцмережі Х.

Зазначається, що для забезпечення безпеки повітряного простору в зоні НАТО над Балтійським морем один за одним з бази Лааге у Швеції та бази місії НАТО VAPB в рамках сповіщення про швидке реагування були підняті літаки.

Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".

Два російських літаки провокували німецькі та шведські ВПС

3 серпня німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем

Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення — ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно.

Baltic Air Policing (VAPB) — місія, що забезпечує захист неба над Балтією та прилеглим міжнародним повітряним простором. З квітня 2004 року НАТО та країни — члени Альянсу здійснюють контроль у повітрі в регіоні. Нині сімнадцять членів Альянсу розгорнули свої винищувачі в межах місії з контролю за повітрям над Балтійським морем.

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