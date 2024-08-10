Російський літак провокував ВПС Швеції та Німеччини над Балтикою

10 серпня винищувачі військово-повітряних сил Німеччини та Швеції підіймались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.

Літак РФ порушив повітряний простір у небі над Балтикою

Місія VAPB супроводжувала російський морський патрульний літак Іл-20М. Поширити

Про це повідомляє пресслужба ВПС Німеччини у соцмережі Х.

Зазначається, що для забезпечення безпеки повітряного простору в зоні НАТО над Балтійським морем один за одним з бази Лааге у Швеції та бази місії НАТО VAPB в рамках сповіщення про швидке реагування були підняті літаки.

Alarmstart im Ostseeraum! Zur Luftraumsicherung des #NATO Bündnissgebietes stiegen nacheinander die #QRA aus Laage, Schweden und der @NATO

Mission #VAPB auf und begleiteten einen russischen Seeaufklärer IL-20M. Die Maschine flog ohne Flugplan und Kontakt zur zivilen… pic.twitter.com/iUQlrhC2nH — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 10, 2024

Літак перебував у повітряному просторі біля острова Рюген "без плану польоту або контакту з цивільною службою управління повітряним рухом".

Два російських літаки провокували німецькі та шведські ВПС

3 серпня німецькі та шведські винищувачі перехопили два російські літаки Су-30 над Балтійським морем

Разом із партнером по НАТО Швецією два німецькі Eurofighter з місії НАТО VAPB вилетіли на Alpha Scramble (операцію з перехоплення — ред.). Були ідентифіковані два російські Су-30. Пілоти Су поводилися недружньо, але неагресивно. Поширити