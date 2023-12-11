Російський літак з радіоактивним вантажем ледь не розбився біля резиденції Путіна

Російські літаки продовжують масово ламатися просто в повітрі. Так, 11 грудня борт із радіоактивним вантажем аварійно приземлився неподалік однієї з резиденцій диктатора Володимира Путіна.

Біля резиденції Путіна могла статися справжня авіакатастрофа з серйозними наслідками

11 грудня борт авіакомпанії "ЮТейр" виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви.

Як стверджують російські пропагандисти, на борту, крім небезпечних речовин, знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі, – йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що борт кружляв у небі близько 40 хвилин.

За попередніми даними, посадка відбулася без трагічних інцидентів – о пів на другу ночі літак приземлився у "Внуково".

При цьому, крім пасажирів, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини, – підтверджують пропагандисти. Поширити

РосЗМІ також запевняють, що небезпечний вантаж нібито теж не пошкоджено.

Що важливо розуміти, російський аеропорт "Внуково" розташований неподалік від резиденції очільника Кремля Володимира Путіна у Ново-Огарьово

Авіація РФ знаходиться у жахливому стані

У країні-агресорці почали дедалі частіше відбуватися НП за участю авіації. Однак з головних причин - потужний ефект санкцій з боку міжнародної спільноти.

Що важливо розуміти, заборона на постачання запчастин та ремонт авіалайнерів через санкції в Росії торкнулася навіть авіаційної фарби