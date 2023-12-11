Российский самолет с радиоактивным грузом чуть не разбился возле резиденции Путина

Российские самолеты продолжают массово ломаться прямо в воздухе. Так, 11 декабря борт с радиоактивным грузом аварийно приземлился недалеко от одной из резиденций диктатора Владимира Путина.
Вблизи резиденции Путина могла произойти настоящая авиакатастрофа с серьезными последствиями
11 декабря борт авиакомпании "ЮТэйр" выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву.
Как утверждают российские пропагандисты, на борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.
Кроме того, сообщается, что борт кружился в небе около 40 минут.
По предварительным данным, посадка произошла без трагических инцидентов - в половине второго ночи самолет приземлился во "Внуково".
РосСМИ также уверяют, что опасный груз якобы тоже не поврежден.
Что важно понимать, российский аэропорт "Внуково" расположен неподалеку от резиденции главы Кремля Владимира Путина в Ново-Огарево.
Авиация РФ находится в ужасном состоянии
В стране-агрессорке стали все чаще происходить ЧП с участием авиации. Одна из главных причин – мощный эффект санкций со стороны международного сообщества.
Что важно понимать, запрет на поставку запчастей и ремонт авиалайнеров из-за санкций в России затронул даже авиационную краску
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