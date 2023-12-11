Российский самолет с радиоактивным грузом чуть не разбился возле резиденции Путина

Российские самолеты продолжают массово ломаться прямо в воздухе. Так, 11 декабря борт с радиоактивным грузом аварийно приземлился недалеко от одной из резиденций диктатора Владимира Путина.

Вблизи резиденции Путина могла произойти настоящая авиакатастрофа с серьезными последствиями

11 декабря борт авиакомпании "ЮТэйр" выполнял рейс из Ханты-Мансийска в Москву.

Как утверждают российские пропагандисты, на борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.

При посадке самолет подал сигнал аварийной тревоги из-за неисправности шасси, – сказано в сообщении. Поделиться

Кроме того, сообщается, что борт кружился в небе около 40 минут.

По предварительным данным, посадка произошла без трагических инцидентов - в половине второго ночи самолет приземлился во "Внуково".

При этом, кроме пассажиров, на борту было 19 килограммов радиоактивного вещества, – подтверждают пропагандисты. Поделиться

РосСМИ также уверяют, что опасный груз якобы тоже не поврежден.

Что важно понимать, российский аэропорт "Внуково" расположен неподалеку от резиденции главы Кремля Владимира Путина в Ново-Огарево.

Авиация РФ находится в ужасном состоянии

В стране-агрессорке стали все чаще происходить ЧП с участием авиации. Одна из главных причин – мощный эффект санкций со стороны международного сообщества.

Что важно понимать, запрет на поставку запчастей и ремонт авиалайнеров из-за санкций в России затронул даже авиационную краску