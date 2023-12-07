В РФ во время взлета вспыхнул грузовой самолет – видео

Грузовой самолет Ту-204 загорелся во время вылета из российского города Улан-Удэ в Бурятию. Он должен был отправиться в китайский Чжанчжоу.

Что известно о самолете

Грузовой самолет авиакомпании "Аэростар" должен был выполнить рейс из Улан-Удэ в Чжанчжоу. Однако через несколько минут после взлета у борта Ту-204 вспыхнул левый двигатель.

Пилоты доложили в аэропорт, после чего сбросили топливо и приступили к посадке.

Все службы аэропорта были приведены в готовность. В результате борт благополучно приземлился в 8:30 по местному времени. Пострадавших нет, – пишут росСМИ. Поделиться

Авиация РФ на грани коллапса

В России постоянно происходят ЧП с участием авиации. В частности, у самолетов российского производства "Суперджет" добавилось проблем из-за санкций. Пилоты жалуются на отказ навигационных баз данных.

Добавим, что запрет на поставку запчастей и ремонт авиалайнеров из-за санкций в России затронул даже авиационную краску. Авиакомпаниям РФ приходится ждать краску по 3-4 месяца.

Авиакомпании предстают перед выбором: разбирать самолеты на детали или использовать неоригинальные запчасти, рискуя безопасностью. Отсутствие страхования и проблемы с запчастями усложняют эксплуатацию самолетов.

Проблема возникла так остро, что Минтранс РФ разрешил ремонтировать иностранные самолеты любыми способами даже с использованием неоригинальных деталей. Из-за нехватки запчастей минимум 50 самолетов крупнейшего перевозчика "Аэрофлот" не могут продолжать выполнять полеты, а это 25% флота авиакомпании.