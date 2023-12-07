У РФ під час зльоту спалахнув вантажний літак — відео

Вантажний літак Ту-204 загорівся під час вильоту з російського міста Улан-Уде в Бурятії. Він повинен був вирушити до китайського Чжанчжоу.

Що відомо про літак

Вантажний літак авіакомпанії "Аеростар" мав виконати рейс з Улан-Уде до Чжанчжоу. Однак, за кілька хвилин після зльоту, біля борту Ту-204 спалахнув лівий двигун.

Пілоти доповіли в аеропорт, після чого скинули паливо і розпочали посадку.

Усі служби аеропорту були приведені в готовність. У результаті борт благополучно приземлився о 8:30 за місцевим часом. Постраждалих немає, - пишуть росЗМІ. Поширити

Авіація РФ на межі колапсу

У Росії постійно відбуваються НП за участю авіації. Зокрема, у літаків російського виробництва "Суперджет" додалося проблем через санкції. Пілоти скаржаться на відмови навігаційних баз даних.

Додамо, що заборона на постачання запчастин та ремонт авіалайнерів через санкції в Росії торкнулася навіть авіаційної фарби. Авіакомпаніям РФ доводиться чекати на фарбу по 3-4 місяці.

Авіакомпанії постають перед вибором: розбирати літаки на деталі або використовувати неоригінальні запчастини, ризикуючи безпекою. Відсутність страхування та проблеми із запчастинами ускладнюють експлуатацію літаків.

Проблема постала так гостро, що Мінтранс РФ дозволив ремонтувати іноземні літаки будь-якими способами, навіть з використанням неоригінальних деталей. Через брак запчастин щонайменше 50 літаків найбільшого перевізника "Аерофлот" не можуть продовжувати виконувати польоти, а це 25% флоту авіакомпанії.