Дедалі більше представників німецького військового командування схиляються до думки, що великої війни у Європі не уникнути. Зі схожим попередженням виступив командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту ФРН Міхаель Гісс.
Головні тези:
- Командир Гісс наголошує, що Німеччині необхідно почати активну підготовку до війни
- Членство Німеччини у НАТО унеможливлює спроби уникнути конфлікту.
- Гамбург, як найбільший морський порт Німеччини, також відіграє важливу роль у планах підготовки до можливої війни.
Гісс вважає, що у Німеччини залишилися лічені роки на підготовку до війни
Військовий звертає увагу на те, що десятиліттями після завершення холодної війни й поділу Німеччини німецькі громадяни сповна насолоджувалися "мирними дивідендами".
Це тривало так довго, що наразі населення країни не усвідомлює катастрофічність загрози, яка нависла над ним.
Журналісти також поцікавилися у командувача, чи повинен найбільший морський порт Німеччини Гамбург також бути готовим до війни.
На переконання військового, абсолютно вся країна має готуватися до війни.
Німеччина як член НАТО не зможе уникнути участі у великій війні
Він також нагадав про те, що завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання.
Що важливо розуміти, ФРН є країною, через яку сили НАТО будуть рухатися до східного флангу.
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