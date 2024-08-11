Годинник цокає. Командир Гісс закликав Німеччину готуватися до великої війни
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Годинник цокає. Командир Гісс закликав Німеччину готуватися до великої війни

Міхаель Гісс
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Джерело:  Welt

Дедалі більше представників німецького військового командування схиляються до думки, що великої війни у Європі не уникнути. Зі схожим попередженням виступив командир регіонального командування "Гамбург", капітан морського флоту ФРН Міхаель Гісс.

Головні тези:

  • Командир Гісс наголошує, що Німеччині необхідно почати активну підготовку до війни
  • Членство Німеччини у НАТО унеможливлює спроби уникнути конфлікту.
  • Гамбург, як найбільший морський порт Німеччини, також відіграє важливу роль у планах підготовки до можливої війни.

Гісс вважає, що у Німеччини залишилися лічені роки на підготовку до війни

Військовий звертає увагу на те, що десятиліттями після завершення холодної війни й поділу Німеччини німецькі громадяни сповна насолоджувалися "мирними дивідендами".

Це тривало так довго, що наразі населення країни не усвідомлює катастрофічність загрози, яка нависла над ним.

Але мій внутрішній годинник як солдата цокає і каже мені, що через п'ять років ми повинні бути достатньо соціально стійкими, щоб протистояти зовнішній військовій загрозі, — попередив Міхаель Гісс.

Журналісти також поцікавилися у командувача, чи повинен найбільший морський порт Німеччини Гамбург також бути готовим до війни.

На переконання військового, абсолютно вся країна має готуватися до війни.

Німеччина як член НАТО не зможе уникнути участі у великій війні

Це головне загальне завдання для політики, Бундесверу, бізнесу і суспільства в широкому сенсі. Це також стосується критично важливої інфраструктури — і, зокрема, Гамбурга, який виконує функцію гавані для забезпечення функціонування Альянсу і підтримки НАТО, — пояснив Міхаель Гісс.

Він також нагадав про те, що завдяки своєму географічному розташуванню в Європі Німеччина є місцем розгортання.

Що важливо розуміти, ФРН є країною, через яку сили НАТО будуть рухатися до східного флангу.

Найбільший морський порт Німеччини, природно, відіграватиме в цьому певну роль — зазначив капітан морського флоту ФРН.

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