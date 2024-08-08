Німеччина не забороняє Україні використовувати танки Leopard на території РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Німеччина не забороняє Україні використовувати танки Leopard на території РФ

Український танк Leopard 2
Джерело:  waz.de

За словами керівника комітету оборони парламенту Німеччини Маркуса Фабера, після передачі Україні західних озброєнь вони стають українськими і країна отримує право використовувати їх на власний розсуд. 

Головні тези:

  • Україна отримала право використовувати танки Leopard-2 на території РФ після їх передачі від Німеччини.
  • Єврокомісія підтримує Україну у веденні законної оборонної війни та надає право на самозахист з ударами на території ворога.
  • Позиція Німеччини дозволяє використовувати отриману зброю для бойових дій, включаючи танки Leopard-2, у зоні конфлікту з Росією.
  • ЄС не залучений до операцій на фронті, проте підтримує зусилля України у відновленні територіальної цілісності та суверенітету.
  • Міжнародне право підтримує право і можливість України на самозахист та удари по ворогу на його території з метою зупинення агресії.

У Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ

Фабер підкреслив, що Україна може використовувати отриману від Німеччини зброю для бойових дій на території Росії, зокрема, й танки Leopard-2.

З передачею Україні це українська зброя. Це стосується будь-якого матеріалу, включаючи Leopard 2... З нападом Росії на Україну територія обох держав є зоною бойових дій. Застосування зброї регулюється положеннями міжнародного права, - підкреслив очільник оборонного комітету Бундестагу.

Німеччина дозволяє Україні використовувати Leopard 2 на території РФ
Танк Leopard 2 у складі ЗСУ

Рішення про передачу танків Leopard від початку дуже важко давалося Берліну. Зрештою дійшло навіть до таких аргументів, як "німецька зброя не повинна стріляти по росіянах".

Однак з часом німецький канцлер Олаф Шольц зазначив, що він дозволив Україні використовувати передану Німеччиною зброю для ударів по території РФ, але лише в районах, що межують з Харківською областю.

Що кажуть у Єврокомісії

За словами речника із закордонних справ і політики безпеки Єврокомісії Петера Стано, Україна має право завдавати ударів по території Росії із метою самозахисту на підставі міжнародного права.

Наша дуже принципова і загальна позиція така: Україна зазнає незаконної агресії. Тож, Україна веде законну оборонну війну. Відповідно до міжнародного права Україна має право себе захищати, і це право на самозахист також включає завдання ударів по ворогу на його території, - підкреслив Стано.

При цьому він відмовився прогнозувати, як далі можуть розвиватись події після прориву українських військових у Курську область.

Також Стано сказав, що Євросоюз постійно підтримує зв'язок з Україною. Водночас, за його словами, ЄС не залучений до проведення операцій на фронті.

Речник додав, що ЄС повністю підтримує зусилля України з відновлення її територіальної цілісності та суверенітету.

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