За словами керівника комітету оборони парламенту Німеччини Маркуса Фабера, після передачі Україні західних озброєнь вони стають українськими і країна отримує право використовувати їх на власний розсуд.
Головні тези:
- Україна отримала право використовувати танки Leopard-2 на території РФ після їх передачі від Німеччини.
- Єврокомісія підтримує Україну у веденні законної оборонної війни та надає право на самозахист з ударами на території ворога.
- Позиція Німеччини дозволяє використовувати отриману зброю для бойових дій, включаючи танки Leopard-2, у зоні конфлікту з Росією.
- ЄС не залучений до операцій на фронті, проте підтримує зусилля України у відновленні територіальної цілісності та суверенітету.
- Міжнародне право підтримує право і можливість України на самозахист та удари по ворогу на його території з метою зупинення агресії.
У Німеччині не проти використання Україною танків Leopard на території РФ
Фабер підкреслив, що Україна може використовувати отриману від Німеччини зброю для бойових дій на території Росії, зокрема, й танки Leopard-2.
Рішення про передачу танків Leopard від початку дуже важко давалося Берліну. Зрештою дійшло навіть до таких аргументів, як "німецька зброя не повинна стріляти по росіянах".
Однак з часом німецький канцлер Олаф Шольц зазначив, що він дозволив Україні використовувати передану Німеччиною зброю для ударів по території РФ, але лише в районах, що межують з Харківською областю.
Що кажуть у Єврокомісії
За словами речника із закордонних справ і політики безпеки Єврокомісії Петера Стано, Україна має право завдавати ударів по території Росії із метою самозахисту на підставі міжнародного права.
При цьому він відмовився прогнозувати, як далі можуть розвиватись події після прориву українських військових у Курську область.
Також Стано сказав, що Євросоюз постійно підтримує зв'язок з Україною. Водночас, за його словами, ЄС не залучений до проведення операцій на фронті.
Речник додав, що ЄС повністю підтримує зусилля України з відновлення її територіальної цілісності та суверенітету.
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