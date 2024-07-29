Танки Leopard, БпЛА та боєприпаси. Німеччина оновила дані про пакет допомоги Україні

Переданий Німеччиною пакет військової допомоги Україні включає танки Leopard, боєприпаси, дрони, польовий госпіталь тощо.
Головні тези:
- Німеччина передала 8 бойових танків Leopard 1 A5 та понад 20 тис боєприпасів для зенітних установок.
- Загальний обсяг військової допомоги від Німеччини включає танки Leopard, дрони, польовий госпіталь та інше важливе обладнання.
- Оновлення пакетів допомоги є частиною зусиль міжнародної спільноти у підтримці України в контексті безпекових викликів.
Німеччина надасть Україні танки Leopard
Такі дані містяться в оновленому 29 липня списку на сайті німецького уряду.
Зокрема у межах спільного проєкту з Данією Німеччина передала 8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (раніше було передано 50 одиниць).
Пакет включає також:
10 надводних дронів (на додачу до 30, доставлених раніше),
2 броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запасними частинами (раніше передано 19),
10 наземних радарів (ЗСУ отримали таких уже 66),
майже 25 тисяч шоломів,
польовий госпіталь (раніше був наданий 1).
США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги
29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.
Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє “Голос Америки”.
Безпекова допомога включатиме:
засоби протиповітряної оборони,
артилерійські боєприпаси HIMARS,
мінометні снаряди,
протитанкові ракети Javelin.
Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.
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