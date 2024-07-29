Танки Leopard, БпЛА та боєприпаси. Німеччина оновила дані про пакет допомоги Україні

Німеччина надасть Україні танки Leopard

Такі дані містяться в оновленому 29 липня списку на сайті німецького уряду.

Зокрема у межах спільного проєкту з Данією Німеччина передала 8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (раніше було передано 50 одиниць).

Із запасів Бундесверу та промисловості надано 21 тис боєприпасів для зенітних установок Gepard (всього поставлено 176 тис). Поширити

Пакет включає також:

10 надводних дронів (на додачу до 30, доставлених раніше),

2 броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запасними частинами (раніше передано 19),

10 наземних радарів (ЗСУ отримали таких уже 66),

майже 25 тисяч шоломів,

польовий госпіталь (раніше був наданий 1).

США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги

29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє “Голос Америки”.

Безпекова допомога включатиме:

засоби протиповітряної оборони,

артилерійські боєприпаси HIMARS,

мінометні снаряди,

протитанкові ракети Javelin.