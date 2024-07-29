Танки Leopard, БпЛА та боєприпаси. Німеччина оновила дані про пакет допомоги Україні
Категорія
Світ
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Танки Leopard, БпЛА та боєприпаси. Німеччина оновила дані про пакет допомоги Україні

Танк Леопард
Джерело:  Укрінформ

Переданий Німеччиною пакет військової допомоги Україні включає танки Leopard, боєприпаси, дрони, польовий госпіталь тощо.

Головні тези:

  • Німеччина передала 8 бойових танків Leopard 1 A5 та понад 20 тис боєприпасів для зенітних установок.
  • Загальний обсяг військової допомоги від Німеччини включає танки Leopard, дрони, польовий госпіталь та інше важливе обладнання.
  • Оновлення пакетів допомоги є частиною зусиль міжнародної спільноти у підтримці України в контексті безпекових викликів.

Німеччина надасть Україні танки Leopard

Такі дані містяться в оновленому 29 липня списку на сайті німецького уряду.

Зокрема у межах спільного проєкту з Данією Німеччина передала 8 основних бойових танків Leopard 1 A5 із запчастинами (раніше було передано 50 одиниць).

Із запасів Бундесверу та промисловості надано 21 тис боєприпасів для зенітних установок Gepard (всього поставлено 176 тис).

Пакет включає також:

  • 10 надводних дронів (на додачу до 30, доставлених раніше),

  • 2 броньовані евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запасними частинами (раніше передано 19),

  • 10 наземних радарів (ЗСУ отримали таких уже 66),

  • майже 25 тисяч шоломів,

  • польовий госпіталь (раніше був наданий 1).

США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги

29 липня США оголосили про новий пакет безпекової допомоги для України у розмірі до 200 млн за програмою спеціальних президентських повноважень.

Про це повідомив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє “Голос Америки”.

Безпекова допомога включатиме:

  • засоби протиповітряної оборони,

  • артилерійські боєприпаси HIMARS,

  • мінометні снаряди,

  • протитанкові ракети Javelin.

Міністерство оборони США також надає довгострокову підтримку через фонд Ініціативи сприяння безпеці України для посилення засобів протиповітряної оборони, потужностей для ударів на дальній відстані та протитанкових потужностей.

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